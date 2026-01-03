Locura por Marathón en banderazo: ¿Qué pasó con Messiniti y "Chelito"?

Una verdadera fiesta montaron los aficionados del Marathón con un enorme banderazo de cara a la final de ida ante Olimpia.
Asi se vivió el banderazo de la afición del Marathón en la sede del club en la víspera de la Gran Final de ida contra Olimpia.
Los más incondicionales del monstruo verde se dieron cita en la sede del equipo para alentar al plantel previo a la final.
Él fue la primera persona que llegó a la sede del Marathón para el banderazo que organizaron los marathones.
Desde las 4:00 de la tarde comenzó a llegar la afición del monstruo verde a la sede Orinson Amaya y así acompañar al plantel.
Mucha euforia hubo en el momento cuando la barra del Marathón cantaba cada canción en aliento a sus jugadores.
Marathón sueña con la décima copa, después de ganar la novena en el lejano 2018. Quieren dedicarle el título a Orinson Amaya, su presidente fallecido.
La plantilla de jugadores del Marathón atendió por unos minutos a sus aficionados y salieron de la concentración para agradecer por el banderazo.
Alexy Vega observaba a cada hincha que gritaba y los alentaba, mientras el Chelito Martínez vivía una fiesta por dentro. Después se puso a gritar al son de la barra.
Francisco Chelito Martínez no se pudo contener y entonó varios cánticos de la barra Furia Verde del Marathón.
"Vamos a dejar la vida para tratar de que Marathón pueda estar en lo más alto, buscaremos conseguir esa Copa", fue la promesa de Messiniti a los aficionados del cuadro verde.
La mirada de Pablo Lavallén mientras los muchachos del verde montaban el espectáculo con percusión y palmas.
Familias se apostaron en las afueras de la sede del Marathón.
Alexy Vega sacó su teléfono celular para grabar parte del banderazo.
La Furia Verde va a otra final con su Marathón y esta vz quieren ganar después de tres finales seguidas perdidas ante Olimpia.
Uno de los aficionados que portó esta peculiar máscara.
Más de 100 aficionados se dieron cita y todos con los colores alusivos del Marathón cantaban y cantaban ante la mirada de los jugadores.