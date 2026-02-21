Marathón se estrella ante Olancho y Real España 'festeja': así quedó la tabla

San Pedro Sula, Honduras.

¡Real España 'festeja'! La jornada 7 del torneo Clausura 2026 continuó este sábado 21 de febrero con los duelos entre el Olancho FC vs Marathón y el Choloma vs Victoria; este último cierra la acción esta noche.

La fecha arrancó con el triunfo 4-3 de la Máquina de Jeaustin Campos sobre los Lobos de la UPNFM. Los Aurinegros iban ganando por diferencia de cuatro goles y se complicaron en la segunda parte; sin embargo, consiguieron los tres puntos para ampliar su ventaja en el liderato.

Ahora, le tocó el turno a Marathón. El equipo verdolaga volvió a pasar apuros y sigue sin tener el mejor inicio en el Clausura 2026 luego de consumir un nuevo empate, este sábado ante el Olancho FC (1-1) en el Estadio Juan Ramón Brevé.