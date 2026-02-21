Marathón se estrella ante Olancho y Real España 'festeja': así quedó la tabla

¡Real España 'festeja'! La jornada 7 del torneo Clausura 2026 continuó este sábado 21 de febrero con los duelos entre el Olancho FC vs Marathón y el Choloma vs Victoria; este último cierra la acción esta noche.
La fecha arrancó con el triunfo 4-3 de la Máquina de Jeaustin Campos sobre los Lobos de la UPNFM. Los Aurinegros iban ganando por diferencia de cuatro goles y se complicaron en la segunda parte; sin embargo, consiguieron los tres puntos para ampliar su ventaja en el liderato.
Ahora, le tocó el turno a Marathón. El equipo verdolaga volvió a pasar apuros y sigue sin tener el mejor inicio en el Clausura 2026 luego de consumir un nuevo empate, este sábado ante el Olancho FC (1-1) en el Estadio Juan Ramón Brevé.
Con estos primeros resultados, el Real España sigue comandando en la cima de la Liga Nacional con 17 puntos y el Motagua queda en el segundo puesto con 9 puntos; los Azules pueden recortar distancias este domingo de conseguir un resultado positivo en el derbi capitalino
El Olancho FC escala a la tercera posición con 8 puntos y le sigue el Olimpia en el cuarto lugar con los mismos 8. Marathón se estanca en el quinto puesto con 7 unidades, puntos que el Victoria tiene y que esta noche puede cambiar en su duelo ante el Choloma.
Tabla de posiciones del Clausura 2026
Le sigue el Juticalpa FC con 6 y Lobos UPNFM con Platense empatan en el octavo y noveno puesto con 4 unidades. En el fondo de la tabla de posiciones se mantiene el CD Choloma y el Génesis PN, ambos con 3 puntos.