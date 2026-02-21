  1. Inicio
  2. · Deportes

Marathón se estrella ante Olancho y Real España 'festeja': así quedó la tabla

Los verdolagas dejan escapar puntos nuevamente y se alejan del liderato del torneo Clausura 2026.

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 18:46 -
  • Lesly Gutiérrez
Marathón se estrella ante Olancho y Real España 'festeja': así quedó la tabla

Marathón se distancia de la cima en el torneo Clausura 2026.
San Pedro Sula, Honduras.

¡Real España 'festeja'! La jornada 7 del torneo Clausura 2026 continuó este sábado 21 de febrero con los duelos entre el Olancho FC vs Marathón y el Choloma vs Victoria; este último cierra la acción esta noche.

La fecha arrancó con el triunfo 4-3 de la Máquina de Jeaustin Campos sobre los Lobos de la UPNFM. Los Aurinegros iban ganando por diferencia de cuatro goles y se complicaron en la segunda parte; sin embargo, consiguieron los tres puntos para ampliar su ventaja en el liderato.

Ahora, le tocó el turno a Marathón. El equipo verdolaga volvió a pasar apuros y sigue sin tener el mejor inicio en el Clausura 2026 luego de consumir un nuevo empate, este sábado ante el Olancho FC (1-1) en el Estadio Juan Ramón Brevé.

Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, "reina" enamora y Noel sorprende

Con estos primeros resultados, el Real España sigue comandando en la cima de la Liga Nacional con 17 puntos y el Motagua queda en el segundo puesto con 9 puntos; los Azules pueden recortar distancias este domingo de conseguir un resultado positivo en el derbi capitalino

El Olancho FC escala a la tercera posición con 8 puntos y le sigue el Olimpia en el cuarto lugar con los mismos 8. Marathón se estanca en el quinto puesto con 7 unidades, puntos que el Victoria tiene y que esta noche puede cambiar en su duelo ante el Choloma.

Tabla de posiciones del Clausura 2026

Le sigue el Juticalpa FC con 6 y Lobos UPNFM con Platense empatan en el octavo y noveno puesto con 4 unidades. En el fondo de la tabla de posiciones se mantiene el CD Choloma y el Génesis PN, ambos con 3 puntos.

Olancho y Marathón repartieron puntos en duelo cerrado por la séptima jornada

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Lesly Gutiérrez

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias