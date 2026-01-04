  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia

Así se vivió la previa de la gran final, con una auténtica fiesta protagonizada por la Furia Verde en San Pedro Sula.

La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
1 de 17

Marathón y Olimpia se prepararon para disputar la ida de la gran final del fútbol hondureño, en medio de un ambiente espectacular que se vivió desde horas antes del partido.

 Fotos Yoseph Amaya, Neptalí Romero y Mauricio Ayala.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
2 de 17

La Furia Verde, barra del Marathón, aprovechó la localía para armar una verdadera fiesta en los alrededores del estadio Olímpico de San Pedro Sula.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
3 de 17

La Furia Verde se La pasión verdolaga se encendió con una caminata digna de una final, donde cánticos, banderas y bengalas marcaron el colorido recorrido hacia el estadio.y brindó una caminata diaria de una final.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
4 de 17

Los verdolagas Los aficionados del Marathón apoyaron y alentaron sin descanso durante el camino al estadio Olímpico, demostrando su incondicional amor por el equipo.y alntaron con todo de camino al estadio Olímpico de San Pedro Sula.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
5 de 17

Los más pequeños también se hicieron presentes, acompañando a sus familias para apoyar al Monstruo Verde en una noche especial.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
6 de 17

Que viva el amor. Esta pareja fue captada por el lente de Diario La Prensa compartiendo un beso en medio del ambiente festivo previo al encuentro.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
7 de 17

El fútbol une, pero también divide pasiones. Esta familia mostró su apoyo repartido entre Olimpia y Marathón, reflejando la intensidad del clásico nacional.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
8 de 17

Esta aficionada llamó la atención por su creativo sombrero inspirado en un dinosaurio verde, símbolo del espíritu verdolaga.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
9 de 17

Poco a poco, los aficionados comenzaron a llenar las gradas del estadio Olímpico, listos para alentar al Marathón desde el primer minuto.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
10 de 17

Este grupo de aficionados fue captado por el lente de Diario La Prensa, sonrientes y entusiasmados mientras esperaban el inicio del partido.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
11 de 17

Esta bella modelo también fue fotografiada por el lente de Diario La Prensa, sumándose al colorido ambiente previo a la final.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
12 de 17

La afición verdolaga llenó de alegría y fiesta el estadio, preparada para empujar a su club en busca del triunfo.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
13 de 17

Este apasionado aficionado gritó con el alma y euforia junto a la Furia Verde, reflejando la intensidad de la hinchada.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
14 de 17

La familia de Pablo Lavallén, entrenador del Marathón, dijo presente en el estadio Olímpico para apoyar al equipo en esta final.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
15 de 17

Los aficionados del Olimpia tambien se hicieron presente.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
16 de 17

Los aficionados del Olimpia también alentaron en las gradas del estadio.
La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia
17 de 17
Cargar más fotos