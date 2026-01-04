La Furia Verde encendió la previa: ambientazo total antes de la final Marathón - Olimpia

Marathón y Olimpia se prepararon para disputar la ida de la gran final del fútbol hondureño, en medio de un ambiente espectacular que se vivió desde horas antes del partido.
La Furia Verde, barra del Marathón, aprovechó la localía para armar una verdadera fiesta en los alrededores del estadio Olímpico de San Pedro Sula.
La Furia Verde se encendió con una caminata digna de una final, donde cánticos, banderas y bengalas marcaron el colorido recorrido hacia el estadio.
Los aficionados del Marathón apoyaron y alentaron sin descanso durante el camino al estadio Olímpico, demostrando su incondicional amor por el equipo.
Los más pequeños también se hicieron presentes, acompañando a sus familias para apoyar al Monstruo Verde en una noche especial.
Que viva el amor. Esta pareja fue captada por el lente de Diario La Prensa compartiendo un beso en medio del ambiente festivo previo al encuentro.
El fútbol une, pero también divide pasiones. Esta familia mostró su apoyo repartido entre Olimpia y Marathón, reflejando la intensidad del clásico nacional.
Esta aficionada llamó la atención por su creativo sombrero inspirado en un dinosaurio verde, símbolo del espíritu verdolaga.
Poco a poco, los aficionados comenzaron a llenar las gradas del estadio Olímpico, listos para alentar al Marathón desde el primer minuto.
Este grupo de aficionados fue captado por el lente de Diario La Prensa, sonrientes y entusiasmados mientras esperaban el inicio del partido.
Esta bella modelo también fue fotografiada por el lente de Diario La Prensa, sumándose al colorido ambiente previo a la final.
La afición verdolaga llenó de alegría y fiesta el estadio, preparada para empujar a su club en busca del triunfo.
Este apasionado aficionado gritó con el alma y euforia junto a la Furia Verde, reflejando la intensidad de la hinchada.
La familia de Pablo Lavallén, entrenador del Marathón, dijo presente en el estadio Olímpico para apoyar al equipo en esta final.
Los aficionados del Olimpia tambien se hicieron presente.
Los aficionados del Olimpia también alentaron en las gradas del estadio.