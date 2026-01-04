  1. Inicio
Árbitra cautiva, bellas chicas y un incidente en la final Marathón vs Olimpia

Hermosas aficionadas asistieron al estadio Olímpico para ver la final de ida Marathón vs Olimpia.

Las bellas chicas que engalanan la final de ida del Torneo Apertura 2025 entre Marathón y Olimpia en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

 FOTOS: Yoseph Amaya, Mauricio Ayala y Neptalí Romero
La afición del Marathón llegó en su mayoría al estadio Olímpico para alentar a su equipo en la final contra el Olimpia.
Los verdolagas se dieron cita en el Olímpico y respondieron al llamado de su equipo para llenar el estadio.
Benderas de Panamá se han observado en las graderías del estadio Olímpico, en apoyo a los futbolistas panameños que juegan en el Marathón como César Samudio y Javier Rivera.
El color verde predomina en las graderías del estadio Olímpico Metropolitano en la final de ida.
¿Qué pasó ahí? Ojo amigo verdolaga, te están vigilando. Una de las curiosidades de la final de ida.
Esta bella aficionada olimpista posando para el lente de Diario La Prensa junto a su pareja.
Personal del Marathón que llegó al estadio Olímpico para la final de ida contra el Olimpia.
Estas hermosas aficionadas del Marathón posaron muy sonrientes para el lente de Diario La Prensa.
Esta pareja de aficionados del Marathón disfrutó en la previa del partido de ida de la final.
La pelirroja aficionada del Marathón que cautivó en el estadio Olímpico durante la final de ida.
Esta hermosa chica, muy seria en las gradas del estadio Olímpico durante la final de ida Marathón vs Olimpia.
Una hermosa aficionada del Marathón que no se quiso perder la final de ida contra el Olimpia.
Ella también llegó al Olímpico con todo el ánimo de disfrutar del partido de ida de la final.
Esta bella aficionada del Marathón llegó al estadio Olímpico con el objetivo de celebrar un triunfo verdolaga.
¿Por qué tan seria? Aficionada del Marathón en las graderías del estadio Olímpico Metropolitano.
Una aficionada del Olimpia que robó miradas a su llegada al estadio Olímpico Metropolitano para ver la final de ida contra el Marathón.
La bella aficionada olimpista fue sensación a su llegada al estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.
Esta aficionada del Marathón posa para el lente de Diario La Prensa.
La belleza de la mujer hondureña, presente en la final de ida entre Marathón y Olimpia.
Previo al inicio del partido se registró un incidente con una persona mayor de edad en las gradas del estadio Olímpico.
Personal del cuerpo de bomberos atendió al adulto mayor en el campo del estadio Olímpico.
La bella árbitra hondureña Shirley Perelló, esposa del exfutbolista Víctor Coello, preparador de porteros del Marathón, llegó al Olímpico para apoyar a su pareja en la final ante Olimpia.
La siempre hermosa Dixly Sorel, modelo y chica fitness, llegando al estadio Olímpico para trabajar como edecán en la final de ida.
Las hermosas edecanes que robaron suspiros en la final de ida en el estadio Olímpico Metropolitano.
Otra bella chica edecán que trabajó en la final de ida en el estadio Olímpico.
La familia del entrenador del Marathón, Pablo Lavallén, llegaron al estadio Olímpico para apoyar al técnico argentino.
Otra aficionadas del Marathón que no se perdieron la final de ida contra el Olimpia.
