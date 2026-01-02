  1. Inicio
Oficial: Confirmados los árbitros para la final de ida Marathón vs Olimpia

La Comisión de Arbitraje ya designó a la cuarteta arbitral que se hará cargo del primer partido de la final en el estadio Olímpico.

Ya fueron designados los árbitros para el primer partido de la final entre Marathón y Olimpia.
San Pedro Sula, Honduras.

Todo está listo para el pitazo inicial del partido de ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras entre Marathón y Olimpia.

El partido que jugarán verdolagas y merengues se llevará a cabo el próximo domingo 4 de enero y tendrá como sede el mítico estadio Olímpico Metropolitano de la ciudad de San Pedro Sula.

La Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) hizo oficial en las últimas horas la cuarteta de árbitros que estará a cargo de impartir justicia en el primer pulso para definir al próximo monarca del balompié hondureño.

El experimentado Nelson Salgado fue el elegido para ser el juez principal del encuentro y estará acompañado por Leonidas Hernández y Juan Otero como sus asistentes. El cuarto árbitro será Jefferson Escobar.

Nelson Salgado pitó la Gran Final de la Copa Centroamericana 2025.

Cabe destacar que Salgado es uno de los árbitros más destacados del ámbito nacional en la actualidad y hace unos meses dirigió la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Xelajú y Alajuelense.

El juego entre Marathón y Olimpia está pactado para arrancar a partir de las 4:30 de la tarde del domingo 4 de enero. En cuanto al partido de vuelta, se disputará el próximo miércoles 7 en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Para Olimpia, la final significa la oportunidad de alcanzar su corona número 40 en la Liga Nacional, reafirmando su dominio y tradición como el club más ganador del país. El conjunto albo buscará aprovechar la localía en Tegucigalpa para sellar una temporada exitosa ante su afición.

Por su parte, Marathón afronta la final con el objetivo de conquistar su copa número 10, un logro que fortalecería su legado y lo consolidaría nuevamente entre los grandes del fútbol hondureño. Los verdolagas intentarán llegar con ventaja o igualdad al juego de vuelta para pelear el título en un ambiente exigente.

