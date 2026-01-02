Oficial: Confirmados los árbitros para la final de ida Marathón vs Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

Todo está listo para el pitazo inicial del partido de ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras entre Marathón y Olimpia. El partido que jugarán verdolagas y merengues se llevará a cabo el próximo domingo 4 de enero y tendrá como sede el mítico estadio Olímpico Metropolitano de la ciudad de San Pedro Sula.

La Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) hizo oficial en las últimas horas la cuarteta de árbitros que estará a cargo de impartir justicia en el primer pulso para definir al próximo monarca del balompié hondureño. El experimentado Nelson Salgado fue el elegido para ser el juez principal del encuentro y estará acompañado por Leonidas Hernández y Juan Otero como sus asistentes. El cuarto árbitro será Jefferson Escobar.

Cabe destacar que Salgado es uno de los árbitros más destacados del ámbito nacional en la actualidad y hace unos meses dirigió la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Xelajú y Alajuelense.