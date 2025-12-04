Arrementen contra Nelson Salgado por ayudar al Alajuelense: 'Chepebomba' explota

El árbitro hondureño Nelson Salgado es duramente criticado por su pésimo arbitraje en la Gran Final de la Copa Centroamericana 2025, en la que benefició al Alajuelense con un penal inexistente contra el Xelajú.
La Liga Deportiva Alajuelense se alzó con el trofeo y se coronó tricampeón de la Copa Centroamericana tras ganarle en penales al Xelajú de Guatemala.
Pero el título del Alajuelense está en entredicho por los señalamientos contra el árbitro hondureño Nelson Salgado, quien se equivocó de fea forma, perjudicando al Xelajú.
Los diarios guatemaltecos, jugadores y cuerpo técnico del Xelajú estallaron contra el árbitro hondureño Nelson Salgado por su polémico arbitraje en la final de la Copa Centroamericana 2025.
Ciudad Deportiva de Guatemala arremetió contra Nelson Salgado: "Robo increíble, el árbitro hondureño Nelson Salgado le regala un penal a la Liga Alajuelense".
Eduardo González, periodista guatemalteco, publicó un video del error arbitral con el siguiente texto: "El penalti que le regaló el árbitro hondureño Nelson Salgado a Liga Deportiva Alajuelense".
Mario Figueroa, de Diario Diez - "Escandaloso robo en Guatemala. Nelson Salgado pitó un penal inexistente en favor del Alajuelense. El VAR no lo llamó para revisar el clavado del jugador manudo en el área del Xelajú. ¡Penoso arbitraje hondureño! Título manchado".
Gustavo Roca, de Diario Diez, lanzó duras críticas contra Nelson Salgado. "Al árbitro catracho no le basta con hacer relajos en Liga Nacional. Se fue a la Copa Centroamericana a pitarle un PENAL INEXISTENTE al Xelajú para favorecer a Alajuelense".
"Árbitro hondureño le da un penal a favor a Alajuelense. EL REGALO DE NAVIDAD PARA LOS TICOS", escribió esta cuenta de aficionados del Xelajú.
Germán Alvarado de Diario La Prensa - "Escandaloso penal pitado por el árbitro hondureño Nelson Salgado a favor del Alajuelense ante Xelajú en la Gran Final de Copa Centroamericana".
El técnico de Xelajú, Amarini Villatoro, le dijo al árbitro hondureño Nelson Salgado que le pagaron del Alajuelense para pitar el penal y fue amonestado.
El técnico de Xelajú, Amarini Villatoro, habló sin pelos en la lengua tras la polémica en el penal de Alajuelense y que terminó afectando en el resultado. "Es cierto que estamos en diciembre, pero en época de regalos".
Los diarios de Guatemala destacaron las palabras de Amarini Villatoro, entrenador del Xelajú: “A veces hay escudos que pesan. No se con quien quieren quedar bien”.
Amarini Villatoro, entrenador del Xelajú, se mostró molesto al momento de recoger la medalla de subcampeón y ni quiso congarla en su cuello.
El capitán del Xelajú MC, Jorge Aparicio, aprovechó el momento para hacer un gesto con las manos simulando un robo, en referencia al penal señalado a favor del Alajuelense. A su lado se encontraba el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.
Los diarios chapines también informaron sobre el gesto de "robo" que hizo el capitán del Xelajú MC, Jorge Aparicio, cuando pasó a recoger el trofeo de subcampeón de la Copa Centroamericana.
José Miguel Domínguez, conocido como 'Chepebomba', dejó un fuerte descargo sobre el polémico arbitraje de Nelson Salgado. "¡Robo monumental al Xelajú de Guatemala en la Copa Centroamericana! ¡El tricampeonato está manchado, Liga Deportiva Alajuelense!".
"Lo de hondureño Nelson Salgado dándole en bandeja de plata la Copa Centroamericana a la Liga Deportiva Alajuelense, un tricampeonato que ya está manchado, se mancha la pelota nuevamente contra Xelajú. No seamos descarados, no celebremos este tipo de logros, tenemos que erradicar este tipo de arbitrajes que benefician a equipos que son supuestamente grandes. Robo monumental", agregó 'Chepebomba' en el video que compartió en sus redes sociales.