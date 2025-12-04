Arrementen contra Nelson Salgado por ayudar al Alajuelense: 'Chepebomba' explota

"Lo de hondureño Nelson Salgado dándole en bandeja de plata la Copa Centroamericana a la Liga Deportiva Alajuelense, un tricampeonato que ya está manchado, se mancha la pelota nuevamente contra Xelajú. No seamos descarados, no celebremos este tipo de logros, tenemos que erradicar este tipo de arbitrajes que benefician a equipos que son supuestamente grandes. Robo monumental", agregó 'Chepebomba' en el video que compartió en sus redes sociales.