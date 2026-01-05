Rafa Villeda revela razones de renovación de Espinel e inicio del Clausura

San Pedro Sula, Honduras.

Rafael Villeda habló en la previa de las grandes finales del fútbol hondureño en donde tiene a su Olimpia, el club al cual preside, nuevamente peleando por un título. Ahí en el estadio Olímpico el dirigente del fútbol hondureño fue abordado y consultado por varios tópicos.

Uno de ellos fue la razón de la renovación de contrato del técnico uruguayo Eduardo Espinel a pesar de no haber concluido el certamen y más aún cuando se fracasó en el torneo de la Copa Centroamericana.

"La verdad estamos contentos con el trabajo que ha venido haciendo el profe Espinel a nivel de resultados: es campeón actual, estamos en la final, primer lugar de las vueltas, se llegó a semifinales en el torneo centroamericano, sentimos que ha hecho una buena campaña y nos gusta la idea de poderle dar seguimiento al trabajo que ha venido haciendo especialmente con los jóvenes, creemos que es una buena decisión", mencionó al periodista Jhon Rodríguez.