Revuelo tras final de ida Marathón vs Olimpia y señalan polémica acción

"Olimpia regresa con el 80% de la copa 40 ganada", "Sin tregua" y "Moneda en el aire": Revuelo tras final Marathón-Olimpia y esto dice la prensa local.

Marathón y Olimpia igualaron 2-2 en una intensa final de ida en el Estadio olímpico y así reaccionó la prensa hondureña.

 Foto OPSA
La portada de Diario DIEZ tras la ida entre Marathón y Olimpia: "Final sin tregua".
El periodista Bebeto Flores: "Aceptable juego, cerrado en varios tramos y coraje El gol de Figueroa (anulado), lo más polémico del árbitro Salgado. La vuelta el miércoles en Tegus. Olimpia tendrá la localía".
Gian Carlo Castañeda, periodista de El Heraldo, calificó de "electrizante'' la primera batalla por el título del Apertura 2025.
TDTV: "Partidazo. La final de la bendita Guacamaya League".
Y destacaron: "El partidazo que se mandó el Chelito Martínez en la final. El MVP silencioso del Marathón".
Oscar Funes destacó la final de ida en el Olímpico: "Una Gran Final. Con juego, intensidad, con esfuerzo físico y disputado con mucha lealtad. Nuestro fútbol necesita tardes como la de hoy, con dos equipos que salieron decididamente a ganar. Gracias al Marathón y al Olimpia".
Desde ESPN Centroamérica: "Marathón no pudo sacar ventaja en casa y ahora el Olimpia llegará con la serie más que abierta para el 'Chelato' Uclés".
Para Mauricio Kawas, el Olimpia llega con ventaja tras igualar ante Marathón pese a sus sensibles bajas. "Paranorama que se pinta de blanco para la vuelta", indicó.
Y agrega: "Hay que decirlo, el Olimpia regresa a Tegucigalpa con el 80% de la copa 40 ganada. Ni con equipo remendado le pueden ganar.
Gustavo Roca, periodista de DIEZ: "¡Juegazo de final y todo se define en Tegucigalpa! Marathón desaprovechó su localía y cedió un empate contra Olimpia bastante luchado en el Olímpico por la final de ida. Se entregaron CON TODO ambos clubes".
Para el comunicador, sobre la polémica expuso: "Una jugada en la que hay: Gol de Henry Figueroa. Penal a Henry Figueroa. Robo arbitral. Al final Nelson Salgado sancionó offside de Nicolás Messiniti".
German Alvarado, periodista de LA PRENSA, considera que "Marathón desaprovechó la condición de local y tiene complicado el hecho de ir a dar el bacatazo de ganar en Tegucigalpa. Tenía que haber ganado en su casa. Olimpia se llevó un empate valioso y acaricia la 40".
Y sobre la polémica explica: "Las cosas como son: Al momento del cobro de Vega, Messiniti está adelantado y aunque no toca el balón, el reglamento dice que hay fuera de juego posicional: Interfiere en un adversario Intenta disputar el balón a un rival. Hace un movimiento que engaña o DISTRAE a un defensor".
Claudia Torres, periodista de diario DIEZ: "Rubilio Castillo salvó la noche del Marathón ante un Olimpia que fue más en el duelo que los verdes y buscará en el Nacional levantar un nuevo título de liga".
Tigo Sports Honduras: "Día de emociones en el Olímpico".
Julio Cruz, periodista de EL HERALDO: "2-2 en la final de ida entre Marathón y Olimpia. Partidazo el que nos regalaron los dos mejores equipos de Honduras este certamen y todo se definirá el miércoles a las 7 pm en el Nacional donde se espera un llenazo. Sea quien sea el que campeonice este miércoles, será un justo campeón".
Fútbol Digital: "¡LA MONEDA ESTÁ EN EL AIRE! Marathón y Olimpia igualaron a uno en el Olímpico en un partidazo digno de una final"

Fox Sports: "¡PARTIDAZO TOTAL! Marathón y Olimpia se dieron con todo en la gran final de ida disputada en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula".
La portada de Mi pasión HN: "Moneda en el aire".
Nohelia León expresó: "Olimpia regresa a TEegucigalpa con una mano puesta en la copa del torneo Apertura. Marathón tendrá que estirar los dos brazos, jugar con carácter y ser determinante si su deseo es ser campeón".
Los medios también señalaron la polémica en la final de ida del Marathón-Olimpia.
Para Oscar Funes: "La pelota entró y rompió la red en el cabezazo de Henry Figueroa. Igualmente es fuera de juego posicional de Messiniti que estaba adelantado y va en busca de la pelota. Aunque no la toque, es offside porque es parte activa de la jugada".
