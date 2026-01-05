Revuelo tras final de ida Marathón vs Olimpia y señalan polémica acción

Julio Cruz, periodista de EL HERALDO: "2-2 en la final de ida entre Marathón y Olimpia. Partidazo el que nos regalaron los dos mejores equipos de Honduras este certamen y todo se definirá el miércoles a las 7 pm en el Nacional donde se espera un llenazo. Sea quien sea el que campeonice este miércoles, será un justo campeón".