Fue anunciado como titular y luego a la banca: ¿Qué pasó con Buba López?

Tegucigalpa, Honduras.

La máquina llegó a Tegucigalpa solo con la baja por expulsión del lateral zurdo Franklin Flores , pero a última hora perdió a uno de sus grandes referentes, nos referimos al experimentado portero Luis Aurelio López.

El Real Club Deportivo Real España recibió una pésima noticia minutos antes de comenzar su partido ante Motagua por la jornada 2 del Grupo A de las triangulares del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Resulta que "Buba" estaba anunciado en el 11 titular que publicó el conjunto aurinegro en sus diferentes redes sociales, siendo una de las esperanzas para poder guardar el cero en el juego realizado en el estadio Nacional Chelato Uclés de la capital Tegucigalpa.

Sin embargo y para la mala fortuna del equipo dirigido por el tico Jeaustin Campos, la sorpresa es que al momento de ingresar al césped no se vio a Luis Aurelio López de entrada y el cancerbero se fue a la banca junto al resto de los jugadores suplentes.

Los primeros informan indican de que "Buba" se lesionó en los ejercicios de estiramientos y se indicó de que sufrió un desgarro de grado 1 en el hombro derecho, motivo que causó que no pudiera jugar.

Cabe señalar que en el juego contra Olimpia, el cancerbero estuvo tirado en el campo y recibió asistente médica tras el gol que marcó Jorge Benguché en el tramo final del primer tiempo.

En el transcurso de las próximas horas se conocerá si la lesión es de gravedad y como consecuencia las alarmas se han encendido en el equipo catedrático.

El lugar del experimentado "Buba" López fue ocupado ante Motagua por el joven Onan Rodríguez, quien ha disputado ya varios encuentros en la Liga Nacional y otra de las sorpresas es que el Luis Aurelio no aparece ni en el listado de suplentes que anunció Real España.