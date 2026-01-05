Benjamín Romero desmiente a Espinel y revela la verdad de su salida de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

A un partido de dar por concluido el Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras, el cambio de formato que se utilizó para la presente campaña en el balompié hondureño sigue generando diversas repercusiones. Y es que tras la final de ida donde Marathón y Olimpia empataron 2-2 en un vibrante partido realizado en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, una de las controversias que ha generado polémica son las que dio el entrenador Eduardo Espinel del cuadro albo, quien acusó al colombiano Benjamín Romero de haber cambiado las bases del torneo para que el León no pudiera consagrarse con la Copa 40 al extremo inclusive de señalar que se lo recalcó. "Este formato se hizo para perjudicar al Olimpia, me lo dijo el mismo Comisionado (Benjamín Romero), o al menos para que no sea el mismo campeón siempre, y vean que todavía estamos siendo competitivos y estamos luchando contra ese montón de situaciones. Por eso la felicitación a los jugadores, pese a esas cosas que me dijo el que armó el formato, porque querían a ver si podían cambiar el campeón en Honduras y el campeón no se cambia con diferentes formatos sino trabajando mejor y que la competencia de todos los equipos sea buena, y vuelvo a repetir, que no nos ayuden, pero que no nos perjudiquen", fueron las declaraciones del conjunto melenudo.

Tras estas palabras, el colombiano Benjamín Romero, que estuvo apenas cinco meses en Honduras, desmintió totalmente a Espinel y lamentó esas declaraciones del timonel del equipo más laureado de Honduras en declaraciones concedidas al programa La Hora Cero. Además, el sudamericano reveló la razón por la que decidió marcharse a su país.



Entrevista con Benjamín Romero

En la conferencia de prensa tras la final de ida, el entrenador Espinel del Olimpia señaló de que usted le había comentado que este reglamento del torneo había sido diseñado para que el Olimpia no fuera campeón Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. La verdad de que todos saben que tuve que venirme por un tema familiar, al fútbol hondureño le deseamos lo mejor y me quede triste con la eliminación del Mundial. A mí me extraña mucho el comentario de Espinel, me parece de que uno no debe de hablar de las personas ausentes y yo creo que una persona con suficiente inteligencia no le va a decir eso al director técnico de un equipo, me pareció muy raro y en ningún momento el formato del torneo se hizo con una intención diferente a la de hacerla competitiva. Nunca hubo intención de perjudicar a uno o a otro por Dios, eso es demasiado descabellado pensar que uno podía decirlo, siempre lo dije y mi intención fue aportar por el bien en común del fútbol de la Liga Nacional, pensando que se tuviera un formato más llamativo y sigo con la idea que por cierto fue aprobada en la Asamblea de clubes por unanimidad, entre ellos Olimpia, club al que respeto mucho por su organización, entonces me mantengo con la idea que sea tener un torneo más competitivo, ha sido exitoso en países como Colombia, le pone picante a la ronda final, como ocurrió este año en las reservas de Honduras, no necesariamente el que fue primero o segundo lograron acceder a la final, eso fue algo que yo pude explicar en su momento. ¿Le molestaron esas declaraciones del entrenador Eduardo Espinel ? Molestia realmente no, lo que me da es frustración y tristeza que alguien haya dicho algo que nunca se ha dicho. Obviamente empieza un juego de palabras que son unas contra las otras pero no quiero detallar eso, no se trata de Benjamín Romero ni lo que ha dicho, se trata de que las cosas sean verdaderas y claras, lo más importante es pensar en el bien común de la Liga Nacional . Estoy seguro que este formato se va posicionando y poniendo mejor cuando transcurran los semestres, hay mucho más competencia y atractivos con estas triangulares. Por ejemplo el estadio Olímpico en la final de ida estuvo con un marco espectacular, lleno de hinchas, niños y familias como tiene que ser el fútbol, entonces ante eso no tengo que decir, la Liga de Honduras va en ascenso, aunque la quieran hacer menor, la junta directiva actual está haciendo un buen trabajo.