Romell Quioto tiene nuevo equipo: el hondureño seguirá en Arabia Saudita

Romell Quioto rescindió su contrato con el Al Najma de la primera división de Arabia Saudita tan solo seis meses después de haber llegado al equipo. El hondureño no ha tenido el protagonismo que deseaba con el técnico portugués Mario Silva, motivo por el que ha determinado salir del club. El 'Romántico' compartía vestuario con su compatriota Deiby Flores, pero su situación era muy diferente, ya que no logró consolidarse y apenas sumó 568 minutos repartidos en nueve partidos en la liga. Quioto continuará su carrera en Arabia, aunque volverá a jugar en la segunda división. Diario La Prensa pudo conocer este martes que su nuevo destino es el Al Faisaly FC, equipo que desde la temporada 2021-22 no ha podido regresar a primera después de 12 años consecutivos en la máxima categoría.

Entre sus títulos destaca un campeonato en primera en 2010 y uno en segunda en 2003. También conquistó la Copa del Rey de Campeones en 2021. Al Faisaly FC lleva el nombre del Rey Faisal, quien era príncipe heredero al momento de la fundación del club. Quioto se unirá en las próximas horas a dicho equipo para comenzar su nueva aventura.