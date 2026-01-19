Marathón saca la chequera, sorpresa con "Yio" y Quioto cambia; otro regresa

Lo último en el mercado de pases nacionales: rumores, fichajes y salidas en los equipos del futbol hondureño.
José García - El portero fue dado de baja y no sigue en Club Deportivo Cuervos de la segunda división del fútbol hondureño.
OFICIAL // El CD Choloma anunció el fichaje del volante hondureño Jordy Canales, que llega procedente del San Juan Huracán de Santa Bárbara.
OFICIAL // Asimismo, CD Choloma le dio la bienvenida este fin de semana a Gustavo Padilla, que llega procedente de la Liga de Ascenso.
¡Primicia! Según conoció DIARIO LA PRENSA, el volante hondureño Johann Chirinos dejó el Ingolstadt de Alemania para fichar por el Columbus Crew de la MLS.. No obstante, en una primera instancia, el mediocampista arrancará su etapa en el segundo equipo del club estadounidense, el Columbus Crew 2, donde buscará consolidarse y ganarse un espacio en el plantel principal.
OFICIAL // El Victoria de La Ceiba le dio la bienvenida a Hernan 'La Tota' Medina, estratega que regresa a la Liga Nacional.
Esaú Flores no sigue en Génesis PN y regresa al Victoria para el torneo Clausura 2026.
LA PRENSA ha conocido que Michaell Perelló renovó con el Victoria para el Clausura 2026.
Asimismo, se informa que la Jaiba Brava trabaja en el regreso del goleador Rolando Blackburn
Loreto Barrios llega al Victoria, procedente de Marathón. Llega por medio de préstamo.
El Victoria también tiene pláticas con Luis Hurtado para su incorporación en el Clausura 2026.
Denovan Torres - Marathón buscó tener de regreso al destacado portero en sus filas, pero todo se cayó porque Juticalpa quería que se le pagarán los 6 meses de contrato que le quedaban al jugador con la institución. Torres seguirá jugando con los canecheros en el Clausura 2026.
Daniel Carter Bodden - El delantero de 22 años no entró en los planes de Jeaustin Campos en Real España y se convertirá en nuevo fichaje del Platense para el Clausura 2026.
OFICIAL // Real España oficializa el regreso a Honduras de Exon Arzú, que llega de préstamo por 6 meses del Houston Dynamo.
OFICIAL // Real España no pierde tiempo y anuncia a Eddie Hernández como su nuevo delantero para el próximo torneo. El hondureño llega procedente del Municipal Limeño de Guatemala.
Diario LA PRENSA ha confirmado este lunes que Romell Quioto no seguirá en el Al Najma de la primera división de Arabia Saudita y que su próximo destino seguirá siendo en Arabia, solo que en la segunda división.
El regreso de Quioto al Olimpia no era una opción real en este momento. El atacante, que cuenta con una amplia trayectoria como legionario, prioriza mantenerse en el extranjero y actualmente analiza otras alternativas fuera del fútbol hondureño.
OFICIAL // Miguel Rodríguez, portero de la Selección de Nicaragua, fichó por el Independiente de Siguatepeque. El arquero protagonizó una polémica cuando recibió cuatro goles ante Costa Rica en la Eliminatoria Mundialista.
Heber Jafeth Núñez - El mediocentro ofensivo había sonado como uno de los refuerzos del Olimpia, pero en las últimas horas se pudo confirmar que su destino será el Platense.
Moisés Rodríguez - El mediocampista exOlimpia será otro de los refuerzos de Platense, que quiere rearmar su plantel tras la salida de "Chuy" Pérez y posible baja de "Yio" Puerto.
LA PRENSA conoció a través de fuentes cercanas al futbolista, que Erick Puerto recibió una oferta de un club de los Emiratos Árabes Unidos, propuesta económica que lo llevó a replantearse su futuro y a frenar el acuerdo con el equipo de la MLS.
El lateral zurdo Elmer Guity podría ser uno de los fichajes inesperados del Motagua. El ex Juticalpa apareció con los azules en el amistoso que sostuvo ante Piratas de Nacaome.
Rodrigo de Olivera, a falta de una resolución oficial en cuanto su salida del Olancho FC, ya está entrenando con Motagua de cara al inicio del torneo Clausura.
OFICIAL // Motagua anunció la baja de Jafeth Munguía, quien jugará en Estrella Roja de Danlí, el vigente campeón de la Liga de Ascenso.
OFICIAL // El Club Deportivo Marathón inicia una nueva etapa institucional con la designación de Daniel Alberto Otero Muñoz como presidente ejecutivo para el período 2026-2028.
OFICIAL // Tal como adelantó DIARIO LA PRENSA, Maylor Núñez fue presentado oficialmente por el CD Marathón. El lateral reemplazará la baja de Iván Anderson.
OFICIAL // Así como lo adelantó LA PRENSA, el Marathón confirma la llegada del delantero Bryan Moya.
OFICIAL // Marathon se despide de Ivan Anderson y anuncia su salida: "Gracias Ivan Anderson por defender estos colores con entrega y profesionalismo".
Se trata del experimentado guardameta Jonathan Rougier, quien tomó la decisión de vestir la camiseta del Monstruo Verde luego de su exitoso paso por Motagua en el fútbol hondureño, club donde ganó 5 títulos de la Liga Nacional.
Eduardo Espinel habló este lunes sobre posibles fichajes en el equipo merengue: "Sí ocupamos un par de jugadores más con jerarquía, por ahí en el ámbito local los que pueden venir están con contrato, así que se debe buscar afuera. La exigencia de este campeonato, más el poco tiempo para preparar, necesitamos jugadores".
Sobre la posible llegada de Quioto a Olimpia dijo: "En cuanto a lo de Romell, lo he visto en las redes, yo no tengo información, de ser verdad, me encantaría tener un futbolista de esa calidad en Olimpia. Él está en un lugar bien remunerado y por supuesto querrá seguir trabajando donde está. Por supuesto que las puertas están abiertas para los futbolistas de jerarquía".
Jorge Álvarez se queda en Olimpia: La Liga Deportiva Alajuelense desistió de su fichaje para la próxima temporada. Se queda en la Liga Nacional.