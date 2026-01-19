Marathón saca la chequera, sorpresa con "Yio" y Quioto cambia; otro regresa

¡Primicia! Según conoció DIARIO LA PRENSA, el volante hondureño Johann Chirinos dejó el Ingolstadt de Alemania para fichar por el Columbus Crew de la MLS.. No obstante, en una primera instancia, el mediocampista arrancará su etapa en el segundo equipo del club estadounidense, el Columbus Crew 2, donde buscará consolidarse y ganarse un espacio en el plantel principal.