Keyrol Figueroa con nuevo gol: Sub-21 del Liverpool receta humillante goleada

Londres, Inglaterra.

Keyrol Figueroa, delantero hondureño que milita en la sub-21 del equipo Liverpoool, sigue con buenos números en el conjunto inglés y esta vez ha vuelto a anotar gol, ahora en la paliza ante el Arsenal.

El hijo del exjugador, Maynor Figueroa, inició el partido desde el banco de suplentes, ingresó en la etapa de complemento y minutos después se hizo presente en el marcador vía lanzamiento de penal sobre 'los Gunners'.

Figueroa ingresó al minuto 62 cuando el partido estaba 6-0 en lugar del inglés Will Wright (marcó el cuarto gol) y al 79 llegó su oportunidad de celebrar su décimo tanto de la temporada. Al final el partido terminó 7-0.