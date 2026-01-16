Marathón sacude el mercado, vuelve 'Tota' Medina y sorpresa con Jorge Álvarez

Héctor Vargas no siguió como entrenador del FC Leones de la Liga de Ascenso y tiene opción de dirigir en el extranjero. "Me estaban ofreciendo la posibilidad de dirigir a algún equipo en Nicaragua. Tampoco quiero irme lejos, a mí Juticalpa me quiso retener cuando lo salvé del descenso el año pasado y no quise irme tan lejos de San Pedro, por eso es que fui a Leones. No me interesa moverme si no es para competir, en Segunda no me interesa moverme para cubrir una plaza, voy a esperar a que me salga algo que realmente me interese para volver a empezar a trabajar en fútbol".