Marathón sacude el mercado, vuelve 'Tota' Medina y sorpresa con Jorge Álvarez

El mercado de fichajes del fútbol de Honduras está que arde. Marathón se arma hasta los dientes, el futbolista extranjero que interesa al Olimpia y noticias con legionarios.
Carlos 'Muma' Fernández, extremo derecho hondureño de 32 años, fue anunciado como nuevo fichaje del CD Choloma para el Torneo Clausura 2026.
Óscar Loretto Barrios vuelve a ser prestado al Victoria luego de su paso por Lobos UPNFM. Marathón es dueño de su ficha.
El delantero hondureño Juan Carlos Obregón ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Brooklyn FC que arranca su historia este 2026 en la USL Championship de Estados Unidos.
Dereck Moncada, nuevo fichaje del Internacional de Bogotá colombiano, usará la 18 y este sábado 17 de enero se viene posiblemente su debut oficial.
Reynaldo Tilguath y Dani Turcios sonaban para conformar el cuerpo técnico del Victoria, pero finalmente ya no será y la Jaiba Brava será dirigida por un extranjero.
Francisco 'Chelito' Martínez fue preguntado si era cierto o no que Olimpia y Motagua lo han buscado para ficharlo. "Pregunten otra cosa, no pregunten de eso. Tengo contrato con el equipo, pues todo dependerá de la directiva", reaccionó el oriundo de la comunidad de Santa Elena, Santa Cruz de Yojoa.
El defensor Aaron Zúniga, exjugador de Real España y Vida, vuelve a Primera División al fichar por los Lobos de la UPNFM.
Héctor Vargas no siguió como entrenador del FC Leones de la Liga de Ascenso y tiene opción de dirigir en el extranjero. "Me estaban ofreciendo la posibilidad de dirigir a algún equipo en Nicaragua. Tampoco quiero irme lejos, a mí Juticalpa me quiso retener cuando lo salvé del descenso el año pasado y no quise irme tan lejos de San Pedro, por eso es que fui a Leones. No me interesa moverme si no es para competir, en Segunda no me interesa moverme para cubrir una plaza, voy a esperar a que me salga algo que realmente me interese para volver a empezar a trabajar en fútbol".
Jhoan Quejada - El CD Choloma confirmó de manera oficial la contratación del defensa colombiano de 27 años.
El defensor uruguayo Fabricio Silva jugará con el Juticalpa FC el Torneo Clausura 2026 tras salir del Victoria de La Ceiba. El central ya está entrenando con el equipo pampero.
El lateral izquierdo hondureño Joseph Rosales está totalmente integrado a su nuevo equipo el Austin FC luego de la compra al Minnesota United de la MLS.
Hernán 'La Tota' Medina vuelve a la Liga Nacional de Honduras para convertirse en el nuevo entrenador del Victoria. Será la segunda experiencia del argentino al mando de la Jaiba tras su paso en el Apertura 2023/24.
OFICIAL: Carlos 'Chuy' Pérez ya fue confirmado como nuevo fichaje del Marathón, tal y como informó Diario La Prensa días atrás. La firma del habilidoso futbolista, que brilló en Platense y llega procedente del Honduras Progreso, es por tres años.
El extremo-delantero argentino, Leonardo Herrleín, es nuevo jugador de los Lobos de la UPNFM. El jugador llega procedente del Montañeses, un club de la tercera división de México.
Iván López, exjugador de Marathón, Real España y Motagua, llega a Parrillas One donde ya entrena con normalidad para jugar nuevamente en la Liga de Ascenso de Honduras. "El Chino está trabajando con nosotros, la idea es dejarlo porque es un referente del club", afirmó Rodolfo Sabaris, técnico del equipo parrillero.
Jorge Álvarez, mediocampista del Olimpia, estaría recibiendo un salario superior o igual a los 14 mil dólares en Alajuelense, seductor para el volante que es pretendido por el club costarricense.
Romell Quioto, quien no sigue con Al-Najma de Arabia Saudita, desea volver a la MLS, su agente está manejando cuidadosamente el asunto.
El delantero Aaron Barrios, quien estuvo en préstamo con Estrella Roja de la Liga de Ascenso, se quedaría en Motagua debido a la salida de Mathías Vázquez.
Kervin Arriaga está sonando con fuerza para emigrar de España a Italia, donde lo quiere el Génova de la Serie A. "Yo no he hablado con Kervin de eso. Es normal que se hable de estas cosas. Como he dicho antes, para Kervin u otros jugadores, el mercado está abierto. Si viniera una oferta que puede ser buena para el club, el Levante lo hará (venta)", explicó el entrenador del Levante, Luís Castro, acerca del futuro del catracho.
Maylor Núñez - El lateral derecho fue confirmado como nuevo refuerzo del Marathón para la temporada 2026. Es de los pocos futbolistas que puede decir que ha jugado en los 4 grandes de Honduras.
¡'La Bestia' ya tiene nuevo equipo! Brayan Moya se olvida de su pasó por el Real España y se convierte en el tercer fichaje del Marathón para el Torneo Clausura 2026. Es bombazo del Monstruo Verde en el mercado. El delantero firmará por un año.
El uruguayo Rodrigo de Olivera ya entrena con Motagua a la espera de arreglar su salida con Olancho FC. Foto cortesía Orgullosamente Motagua.
Yvo Calleros, mediocampista central uruguayo, es agente libre tras jugar con Plaza Colonia, Olimpia lo sigue de cerca y el entrenador Eduardo Espinel lo dirigió.
Anthony Ramos, portero de padre hondureño, jugará en la MLS Next Pro con el CT United llega procedente de Tigres de México.