Oficial: Romell Quioto es presentado por su nuevo equipo en Arabia Saudita

Arabia Saudita.

OFICIAL. La espera terminó para el hondureño Romell Quioto, quien dejó de formar parte del Al-Najma, donde no tenía participación y el club decidió cederlo a otra institución; el catracho ya fue presentado por su nuevo equipo.

Y es que, este miércoles 21 de enero, el equipo Al-Faisaly de la Yellow League o segunda división de Arabia Saudita, ya hizo oficial la contratación del delantero hondureño.

El "Romántico llega al Al-Faisaly proveniente del Al-Najma, de la primera división, club del que se vio obligado a salir para tener mayor continuidad de minutos.