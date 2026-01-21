Oficial: Romell Quioto es presentado por su nuevo equipo en Arabia Saudita

OFICIAL. La espera terminó para el hondureño Romell Quioto, quien dejó de formar parte del Al-Najma, donde no tenía participación y el club decidió cederlo a otra institución; el catracho ya fue presentado por su nuevo equipo.
Y es que, este miércoles 21 de enero, el equipo Al-Faisaly de la Yellow League o segunda división de Arabia Saudita, ya hizo oficial la contratación del delantero hondureño.
El "Romántico llega al Al-Faisaly proveniente del Al-Najma, de la primera división, club del que se vio obligado a salir para tener mayor continuidad de minutos.
El catracho en el Al Najma jugó 10 partidos, pero no pudo anotar de forma oficial y en los últimos juegos había perdido la titularidad, lo que originó que buscara nuevos horizontes a pesar de tener seis meses de contrato.
Romell Quioto llega cedido a dicha institución y jugará en su tercer club en el fútbol de Arabia Saudita tras militar antes en el Al-Arabi y Al-Najma.
Al-Faisaly, la nueva casa de Romell Quioto marcha en la séptima posición y es dirigido por el técnico belga Yves Vanderhaeghe, donde buscará ganarse un puesto en el 11 titular.
El atacante hondureño podría tener su revancha muy rápido y su debut podría darse este lunes 26 de enero ante su exequipo, cuando el Al-Faisaly enfrente al Al-Arabi.