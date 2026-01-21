  1. Inicio
  2. · Deportes

Oficial: Romell Quioto es presentado por su nuevo equipo en Arabia Saudita

Romell Quioto cambia de equipo en Arabia Saudita y este miércoles fue presentado por su nuevo club.

Oficial: Romell Quioto es presentado por su nuevo equipo en Arabia Saudita

Romell Quioto fue anunciado como nuevo jugador del Al-Faisaly en Arabia Saudita.
Arabia Saudita.

OFICIAL. La espera terminó para el hondureño Romell Quioto, quien dejó de formar parte del Al-Najma, donde no tenía participación y el club decidió cederlo a otra institución; el catracho ya fue presentado por su nuevo equipo.

Y es que, este miércoles 21 de enero, el equipo Al-Faisaly de la Yellow League o segunda división de Arabia Saudita, ya hizo oficial la contratación del delantero hondureño.

El "Romántico llega al Al-Faisaly proveniente del Al-Najma, de la primera división, club del que se vio obligado a salir para tener mayor continuidad de minutos.

Solani revela que es hermano de famoso futbolista y confiesa cómo se enteró

El catracho en el Al Najma jugó 10 partidos, pero no pudo anotar de forma oficial y en los últimos juegos había perdido la titularidad, lo que originó que buscara nuevos horizontes a pesar de tener seis meses de contrato.

Romell Quioto llega cedido a dicha institución y jugará en su tercer club en el fútbol de Arabia Saudita tras militar antes en el Al-Arabi y Al-Najma.

Al-Faisaly, la nueva casa de Romell Quioto marcha en la séptima posición y es dirigido por el técnico belga Yves Vanderhaeghe, donde buscará ganarse un puesto en el 11 titular.

Instagram

El atacante hondureño podría tener su revancha muy rápido y su debut podría darse este lunes 26 de enero ante su exequipo, cuando el Al-Faisaly enfrente al Al-Arabi.

Rougier confiesa cómo se dio su fichaje por Marathón; ¿regresaría a la 'H'?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias