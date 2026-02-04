Así puedes aplicar a una beca académica o ayuda financiera en la Unah

San Pedro Sula, Honduras.

Los estudiantes interesados en aplicar a una beca académica o ayuda financiera deben realizar el proceso de manera digital a través de la plataforma DIPP. Para ello, deben ingresar desde el navegador web, iniciar sesión con su número de cuenta y contraseña, y dirigirse al apartado “Solicitudes”, donde deberán seleccionar “Solicitud de beca” .

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) continúa fortaleciendo sus programas de apoyo estudiantil con la habilitación de becas académicas, ayudas financieras a través del programa Mi Bienestar y la puesta en marcha de otros beneficios a estudiantes en el Campus Cortés, una iniciativa orientada a reducir la deserción y facilitar el acceso a la educación superior.

Dentro del sistema, los aspirantes encontrarán la opción “Solicitudes de ayuda económica, Mi Bienestar”, donde deberán hacer clic en “Nueva solicitud”. El formulario solicita información personal como datos generales, lugar de nacimiento, ocupación actual, jornada de estudio y si la persona presenta algún tipo de discapacidad. Posteriormente, se deben completar los antecedentes educativos, indicando si se ha recibido alguna beca anteriormente, el tipo, el monto y la institución que la otorgó.

El proceso también incluye información sobre premios académicos, participación en intercambios universitarios, fuentes de financiamiento para los estudios y recursos económicos disponibles. En el último apartado, los estudiantes deben indicar si participan en actividades extracurriculares, seleccionar el tipo de ayuda económica que desean Mi Bienestar, beca académica o ambas y aceptar los términos y condiciones y enviar la solicitud. El estado del trámite puede consultarse posteriormente en el mismo sistema.

Como parte de estas acciones de apoyo integral, el rector del Campus Cortés, Joseph Malta, informó de la implementación del servicio de transporte universitario gratuito, dirigido a toda la población estudiantil sin ningún tipo de restricción académica.

“Es un transporte totalmente gratuito, exclusivo para el estudiante. Solo se presenta el carnet universitario y no se pide ningún requisito de calificaciones. Es totalmente incluyente para cualquier estudiante que lo quiera utilizar”, explicó Malta.

El rector señaló que el objetivo principal es evitar que la situación económica se convierta en un obstáculo para el ingreso, la permanencia o el rendimiento académico. Según explicó, la medida surge a partir de un diagnóstico institucional basado en un censo y encuestas aplicadas a los estudiantes, donde se identificó que gastos como transporte y alimentación influyen directamente en la deserción universitaria.

“Detectamos que muchos jóvenes abandonan o ven afectado su desempeño académico por no contar con recursos suficientes para movilizarse o alimentarse adecuadamente. Estas acciones buscan atender esas necesidades reales”, añadió.

Como complemento, la universidad también habilita un espacio Coworking, diseñado como un ambiente moderno, tecnológico y dinámico para el estudio colaborativo. Además, se pondrá en funcionamiento el comedor universitario, donde los estudiantes podrán acceder a alimentación gratuita mediante becas.

“En el comedor universitario los estudiantes también van a tener la posibilidad de recibir su alimento gratuito”, precisó el rector, quien adelantó que el diagnóstico institucional también refleja la necesidad de apoyo en salud, por lo que se evalúa la implementación futura de una beca orientada a medicamentos.

En materia de infraestructura y equipamiento académico, Malta destacó que los principales laboratorios del campus ya cuentan con computadoras nuevas, entre ellos el laboratorio de Matemáticas con 50 equipos, el de Informática Administrativa con 65 y el de Ingeniería en Sistemas con 42 computadoras, fortaleciendo así las condiciones para la formación profesional.

Para los estudiantes, estas medidas representan un alivio económico y una oportunidad para continuar sus estudios. “Para muchos de nosotros el transporte es uno de los gastos más fuertes, saber que ahora podemos movilizarnos gratis nos quita una gran preocupación y nos permite concentrarnos más en las clases”, expresó Carlos Hernández, estudiante de Ingeniería en Sistemas.