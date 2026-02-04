Rasel Tomé vincula derrota electoral de Libre a caso Sedesol

Rasel Tomé, ex precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), reaccionó este miércoles al requerimiento fiscal y las órdenes de captura emitidas contra José Carlos Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, ambos vinculados a un presunto desvío de fondos públicos.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Tomé aseguró que estos hechos fueron una de las razones por las que Libre perdió las elecciones, al advertir sobre la necesidad de tomar decisiones internas a tiempo.
“Esta es una de las razones por las que perdimos las elecciones, solicité en conferencia de prensa que tomaran acciones, que debían rodar cabezas, que no debía continuar el ministro y que la diputada tenía que ser suspendida del partido, que no debía continuar corriendo por una diputación, por haber violentado los principios revolucionarios de Libre. ¿Qué pasó? Más apoyo le dieron desde la coordinación y la recibieron en casa presidencial. Allí están los resultados del 30 de noviembre, los pueblos tienen sabiduría”, escribió Tomé.
La reacción del dirigente ocurre luego de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal contra 11 personas, acusadas de 67 delitos de fraude relacionados con el manejo irregular de fondos de Sedesol, recursos que estaban destinados al desarrollo económico y social del departamento de Copán.
Un juez natural dictó el martes 3 de febrero arresto domiciliario con vigilancia policial contra el exministro José Carlos Cardona Erazo y cuatro personas más que comparecieron voluntariamente a la audiencia de declaración de imputado. Junto a Cardona también fueron procesados Reniery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno, todos exfuncionarios o empleados de la institución.
El resto de los acusados, que no se presentaron a la audiencia, son la diputada del Congreso Nacional Isis Carolina Cuéllar Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez, José Manuel Cerrato Villanueva y Eliud Reiniery Aguilar Pineda, quienes mantienen órdenes de captura vigentes.
De acuerdo con las investigaciones del ente acusador, el monto defraudado asciende a 6,032,654.07 lempiras, fondos que habrían sido desviados mediante informes con facturas idénticas, solicitudes de materiales duplicadas y actas de finiquito adulteradas o falsas.
Las indagaciones también revelan que varias de las viviendas supuestamente beneficiadas no cumplían con la condición de “necesitadas”, y que entre los receptores de la ayuda figuraban comerciantes, aspirantes a cargos de elección popular y personas con bienes inmuebles.
El juez fijó la audiencia inicial para el próximo viernes 6 de febrero a las 9:00 de la mañana y confirmó que existen siete órdenes de captura vigentes, entre ellas la correspondiente a la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo.