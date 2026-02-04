Rasel Tomé vincula derrota electoral de Libre a caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.

Rasel Tomé, ex precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), reaccionó este miércoles al requerimiento fiscal y las órdenes de captura emitidas contra José Carlos Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, ambos vinculados a un presunto desvío de fondos públicos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Tomé aseguró que estos hechos fueron una de las razones por las que Libre perdió las elecciones, al advertir sobre la necesidad de tomar decisiones internas a tiempo.

“Esta es una de las razones por las que perdimos las elecciones, solicité en conferencia de prensa que tomaran acciones, que debían rodar cabezas, que no debía continuar el ministro y que la diputada tenía que ser suspendida del partido, que no debía continuar corriendo por una diputación, por haber violentado los principios revolucionarios de Libre. ¿Qué pasó? Más apoyo le dieron desde la coordinación y la recibieron en casa presidencial. Allí están los resultados del 30 de noviembre, los pueblos tienen sabiduría”, escribió Tomé.

La reacción del dirigente ocurre luego de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal contra 11 personas, acusadas de 67 delitos de fraude relacionados con el manejo irregular de fondos de Sedesol, recursos que estaban destinados al desarrollo económico y social del departamento de Copán.