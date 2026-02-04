Capturan a dos supuestos miembros de la MS-13 en Puerto Cortés

Puerto Cortés.

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron a dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en la aldea Brisas de Tramade, Puerto Cortés, departamento de Cortés. De acuerdo con las investigaciones, uno de los detenidos es conocido con el alias “Noño”, señalado como miembro activo de la estructura criminal con el rango de “ranflero”, presuntamente encargado de movilizar armas y drogas desde hace aproximadamente dos años.

El segundo arrestado es alias “Voltiun”, también señalado como integrante activo de la MS-13, a quien las autoridades atribuyen el control de plazas de venta de droga desde hace ocho años, además de la supuesta emisión de órdenes para la comisión de delitos en el municipio. Las autoridades informaron que uno de los detenidos ya había sido requerido en al menos tres ocasiones anteriores: en diciembre de 2018 por faltas, en febrero de 2020 por daños y amenazas, y nuevamente en 2025 por faltas.