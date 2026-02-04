¿Murió Wendy Guevara?, amigos aclaran lo sucedido

El nombre de Wendy Guevara se convirtió en tendencia tras difundirse en redes sociales la versión de que había sido atropellada. El rumor, surgido de una transmisión en vivo de sus amigas, escaló rápidamente en TikTok y generó preocupación entre seguidores y familiares. La propia Wendy aclaró la situación confirmó que estaba en casa de su madre en León, Guanajuato, cocinando y sin ningún problema de salud. Wendy aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores: pidió no replicar noticias falsas sobre accidentes o muertes, ya que generan angustia innecesaria. Amigos cercanos también confirmaron que se encuentra bien, dejando claro que todo fue una confusión amplificada por las redes sociales.

Cómo nació el rumor

Durante una transmisión de La Mamita Evelyn, la creadora pausó abruptamente el live tras recibir una llamada y mencionó que no podía hablar por “un tema legal”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los comentarios comenzaron a especular y en minutos ya circulaban versiones de que Wendy había sido atropellada, estaba grave o incluso había fallecido. TikTok y otras redes sociales amplificaron el rumor, generando alarma entre seguidores, familiares y amigos. Wendy se mostró visiblemente molesta por la rapidez con la que se propagó la noticia falsa.Jesús Montoya y otros allegados confirmaron que se encontraba tranquila en casa. El episodio evidenció cómo una pausa en un en vivo puede transformarse en una “tragedia ficticia” cuando las redes sociales alimentan la especulación.

Wendy Guevara desmiente rumor de atropello y pide frenar noticias falsas