Actriz de "Juana la virgen" revela que adoptó a una niña

La actriz venezolana Daniela Alvarado, recordada por su protagónico en la telenovela venezolana "Juana la virgen" (2002), confirmó que se convirtió en madre por adopción junto a su esposo, el actor José Manuel Suárez.

La pareja compartió que la pequeña Olivia llegó a sus vidas tras un proceso lleno de paciencia y esperanza, que decidieron mantener en privado hasta que estuviera concluido.

Alvarado, de 44 años de edad, expresó que este nuevo capítulo representa un sueño cumplido y agradeció el apoyo de su familia y seguidores.

La noticia, publicada originalmente en sus redes sociales, ha generado gran emoción entre sus fans y en el medio artístico venezolano, donde la actriz es considerada una de las figuras más queridas y respetadas.