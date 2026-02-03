Actriz de "Juana la virgen" revela que adoptó a una niña

La actriz venezolana Daniela Alvarado, recordada por su protagónico en la telenovela venezolana "Juana la virgen" (2002), confirmó que se convirtió en madre por adopción junto a su esposo, el actor José Manuel Suárez.
La pareja compartió que la pequeña Olivia llegó a sus vidas tras un proceso lleno de paciencia y esperanza, que decidieron mantener en privado hasta que estuviera concluido.
Alvarado, de 44 años de edad, expresó que este nuevo capítulo representa un sueño cumplido y agradeció el apoyo de su familia y seguidores.
La noticia, publicada originalmente en sus redes sociales, ha generado gran emoción entre sus fans y en el medio artístico venezolano, donde la actriz es considerada una de las figuras más queridas y respetadas.
En diferentes entrevistas televisivas, Daniela explicó que la adopción de su hija fue un camino lleno de trámites, paciencia y emociones, pero que ser madre es algo con lo que siempre soñó.
Ya una vez teniendo a Olivia, el pasado 30 de enero compartió una imagen de su familia en la misa misa, Santo Niño De Praga, y el público le comentaba preguntando sobre la posibilidad de tener más hijos y, esa interrogante parece haber sido contestada.
En su misma publicación de Instagram, la originaria de Caracas e hija de la actriz Carmen Julia Álvarez y del cantante y actor Daniel Alvarado, fallecido en 2020, escribió: “Quiero que mis hijos conozcan esas mismas tradiciones, porque nuestras costumbres hablan de nuestra crianza, de nuestro hogar, de lo que somos”.
Tras la confirmación de adopción, en enero pasado surgieron reportes de que la actriz también está embarazada de su primer hijo biológico, algo que aún no ha sido confirmado por ella.