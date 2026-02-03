HUNTR/X elige a los BAFTA para su debut internacional

Londres.

Las estrellas del grupo de k-pop HUNTR/X, de la película 'Las guerreras K-pop' ('K-Pop Demon Hunters'), actuarán en la gala de los premios BAFTA el próximo 22 de febrero en la que será su primera actuación en vivo fuera de los Estados Unidos, anunció la organización este martes.

Las cantantes EJAE (Rumi), Audrey Nuna (Mira) y Rei Ami (Zoey), que ponen las voces a la 'girlband' ficticia, interpretarán sobre el escenario del Royal Festival Hall de Londres su exitoso tema 'Golden', parte de la banda sonora de la película, que recientemente ha ganado un Globo de Oro a mejor canción original y el Grammy a mejor canción escrita para medios visuales, además de tener dos nominaciones a los Óscar.

Lo curioso, sin embargo, es que la cinta de Maggie Kang y Chris Appelhans no opta a ninguna máscara dorada, puesto que la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) consideró que no era elegible, al haberse estrenado únicamente en la plataforma Netflix y no haber pasado por salas de cine en el Reino Unido.

A la hora de publicarse las nominaciones, muchos echaron en falta la presencia de 'Las guerreras del K-Pop' en categorías como mejor película de animación o en mejor canción original por 'Golden', así que la actuación podría interpretarse como una especie de premio de consolación por parte de la Academia.