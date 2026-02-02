Lady Gaga sobre Bad Bunny: "Es un músico y un ser humano brillante"

El cantante Bad Bunny logró un hito histórico en su carrera y para la música en español este domingo al ganar el Grammy a álbum del año, la categoría más importante de estos premios, que en su 68ª edición estuvieron cargados de mensajes políticos y críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' se convirtió en el primer álbum totalmente en español en coronarse en esta categoría, y desbancó algunos de los favoritos de la noche como 'Mayhem', de Lady Gaga, o 'Swag' de Justin Bieber.
El puertorriqueño sumó tres gramófonos más a su trayectoria al también alzarse con los premios a mejor álbum de música urbana y el de mejor interpretación de música global con 'EoO'.
Y tras ganar el premio a mejor álbum del año, Bad Bunny no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas, y dedicó el galardón a todos los inmigrantes que dejaron su patria en busca de sus sueños.
“Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su hogar, su país para seguir sus sueños. Para todas las personas que han perdido un ser querido y aun así han tenido que seguir hacia adelante y continuar con mucha fuerza, este premio es para ustedes. Gracias por tanto amor, los quiero. A todos los latinos del mundo entero y a todos los artistas que estuvieron antes y que merecieron estar en esta tarima recibiendo este premio", señaló Bad Bunny.
@mpqwu she was the first person to stand up and cheer him, I love her sm😭 @ladygaga #ladygaga #badbunny #grammys #mothermonster #ladygagavideos ♬ original sound - liz
“Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario. Le siguió una fuerte ovación de los asistentes.
Bad Bunny agregó durante su poderoso discurso que el odio “solo genera más odio”.
@entertainmenttonight Mother Monster, Lady Gaga, gave Bad Bunny a lil’ spook at the #GRAMMYs. 👻 #badbunny #ladygaga ♬ original sound - Entertainment Tonight
¿Qué dijo Lady Gaga?
La cantante estadounidense Lady Gaga se mostró muy conmovida al escuchar el discurso de Bad Bunny, y al terminar la gala fue entrevistada sobre esta reacción.
"Vimos lágrimas en tus ojos cuando Bad Bunny ganó", le dijo el entrevistador a Lady Gaga a lo que ella respondió:
“Estoy tan feliz por él... Es un músico y un ser humano brillante. Lo que dijo es sumamente importante. Lo que está pasando en este país es desgarrador, y tenemos mucha suerte de tener líderes como él que hablen de lo que es correcto”, declaró la cantante ante los micrófonos del programa ET.
@queerty #LadyGaga gets emotional talking about the importance of #BadBunny and his win last night at the Grammy's. I 🎥 : @entertainmenttonight ♬ original sound - Queerty*