Lady Gaga sobre Bad Bunny: "Es un músico y un ser humano brillante"

Los Ángeles.

​​​​El cantante Bad Bunny logró un hito histórico en su carrera y para la música en español este domingo al ganar el Grammy a álbum del año, la categoría más importante de estos premios, que en su 68ª edición estuvieron cargados de mensajes políticos y críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' se convirtió en el primer álbum totalmente en español en coronarse en esta categoría, y desbancó algunos de los favoritos de la noche como 'Mayhem', de Lady Gaga, o 'Swag' de Justin Bieber.

El puertorriqueño sumó tres gramófonos más a su trayectoria al también alzarse con los premios a mejor álbum de música urbana y el de mejor interpretación de música global con 'EoO'.

Y tras ganar el premio a mejor álbum del año, Bad Bunny no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas, y dedicó el galardón a todos los inmigrantes que dejaron su patria en busca de sus sueños.

“Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su hogar, su país para seguir sus sueños. Para todas las personas que han perdido un ser querido y aun así han tenido que seguir hacia adelante y continuar con mucha fuerza, este premio es para ustedes. Gracias por tanto amor, los quiero. A todos los latinos del mundo entero y a todos los artistas que estuvieron antes y que merecieron estar en esta tarima recibiendo este premio", señaló Bad Bunny.