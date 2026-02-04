“El Toro” Benguché resalta el esfuerzo de Olimpia pese al revés ante el América

Olimpia cayó el pasado martes 3 de febrero por 2-1 ante las poderosas Águilas del América, un resultado que complica seriamente la serie, ya que la visita a la Ciudad de México supone un reto mayúsculo para el conjunto albo, considerando la jerarquía y fortaleza del rival en casa.
Uno de los futbolistas más destacados de Olimpia en ese compromiso, Jorge Benguché, compareció ante los medios de comunicación para analizar el encuentro y referirse al duelo de los merengues frente a uno de los clubes más fuertes del fútbol mexicano.
Benguché resaltó el gran esfuerzo y la entrega mostrada por sus compañeros, reconoció la dificultad que representa enfrentar al América y admitió que el partido de vuelta será muy complicado en territorio mexicano, aunque aseguró que el equipo viajará con la convicción de realizar una buena presentación y competir hasta el final.
DECLARACIONES
Esta derrota ante el América fue dolorosa, pero fue un buen partido.
Hola, buenas noches a todos. Sí, la verdad que un poco de molestia por el partido que se hizo el día de hoy. Pero bueno, vamos a tratar de esperar la vuelta y tratar de hacer un buen partido también.
Hiciste un buen partido, inclusive el técnico destaca tu participación, Jorge. ¿Qué te faltó hoy?
Sí, bueno, por ahí uno entra un poquito más concentrado. Y bueno, creo que por ahí tratando de hacer las cosas bien para ayudar al equipo. No se nos dio el gol, pero bueno, creo que la entrega y la lucha lo dimos todo.
Ahora, Jorge, ¿qué pasó? Porque tuvo varias jugadas en las cuales pudo haber abierto el marcador.
Sí, sí, no entraron. Creo que por ahí uno trata de anotar, pero no se dio. Pero la verdad es que me voy con una gran sensación del equipo. Creo que tratamos en todo momento de anotar y bueno, creo que nos vimos bien.
¿Te vimos molesto cuando ibas al camerino en el medio tiempo, Jorge?
Bueno, nos cayó un gol ya casi para terminar. Creo que por ahí un poquito de molestia por cómo se nos dio. Pero bueno, a tratar de hacerlo lo mejor posible en la segunda parte. Y bueno, así fue, y nos vamos un poquito tristes por el resultado. Pero bueno, a tratar de hacer lo mejor en el partido que se viene.
Jorge, un gusto. Hiciste una gran actuación hoy. ¿Qué veremos en la vuelta?
No, a tratar de dar lo mejor. Por ahí vamos a entrar bien concentrados como lo hicimos el día de hoy. A tratar de buscar un resultado positivo, obviamente. Y bueno, Dios dirá a ver qué sucede en la vuelta.
¿Cómo ves este panorama? ¿Crees que por haber perdido en casa todo está cuesta arriba o se puede hacer la hombrada?
O sea, está difícil. Está difícil ante un gran equipo, ante un gran rival. Sabemos lo fuertes que son en casa. Pero bueno, vamos a tratar de jugar, de hacer lo nuestro y de buscar el resultado.
Jorge, ¿qué tanto duele que pareciera que Olimpia lo hace todo muy bien durante 70 minutos y se cae en esos últimos 20, donde América consigue la anotación?
Sí, sí, es complicado. Como les dije, el partido que nos estábamos echando, por ahí ya para lo último cae el 2-1. Y sí, es un poquito doloroso por cómo se dio. Pero bueno, hay que levantar cabezas, mañana entrenar nuevamente y preparar el partido.