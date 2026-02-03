DT del América revela que le impresionó del Olimpia y lo que cambió para ganar

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador de las águilas reconoció que los albos fueron un rival muy fuerte y admite que nada está escrito pese a la ventaja en el marcador.

André Jardine salió satisfecho del Estadio Nacional tras derrotar al Olimpia por 1-2. Sin sus principales figuras en el once inicial, el América logró dar el primer golpe con los tantos de Víctor Davíla y Ramón Juárez y buscará sentenciar la eliminatoria en México para avanza a la siguiente ronda de la Champions de Concacaf 2026.

Asimismo, el estratega del cuadro mexicano elogió la figura de Jorge Benguché, quien intentó anotar durante los 90 minutos, pero se fue en blanco en el Nacional.

Victoria sobre Olimpia

"El primer tiempo en partidos eliminatorios siempre son de entender lo que plantea el rival, de adaptarse sobre la cancha... en los primeros 30 minutos estuvimos muy lejos de nuestro nivel, pero luego intentamos mejorar. Ya después hicimos un gran segundo tiempo".

¿Sentenciada la eliminatoria?

"No, todavía no. El partido de vuelta lo decide todo. Sabemos que llevamos un ligera ventaja, y estoy seguro que tendremos un mejor funcionamiento para confirmar que podemos pasar de fase".

¿Qué cambió para vencer al Olimpia?

"Una serie de cosas, pero es normal, jugamos en una cancha que no conocemos y ante un rival que casi no conocemos. Los primeros minutos fueron de adaptación, de ajuste, mucha atención defensiva para no vernos sorprendidos. Después fuimos más fluidos, pero el rival también juega, empezó fuerte, presionando, pero luego hicimos un par de ajustes que nos dio confianza en el juego".

¿Qué le impresionó del Olimpia?

"Tienen un buen equipo, no puedo recordar todos los nombres, pero tienen un delantero muy bueno, mostró todo su potencial, muy capaz, nos complicó mucho (Jorge Benguché). Tienen un centro del campo muy interesante. Entendemos porqué son campeones y porqué están compitiendo acá. El respeto nuestro es máximo, sabemos que tendrán sus chances en nuestra cancha, la eliminatoria está abierta. Pero vamos a mostrar nuestra mejor versión para avanzar".

Sensaciones

"Muy buenas sensaciones del rival. Sabíamos que sería un partido duro, debimos ser más agresivos y consistentes atrás porque estos partidos eliminatorios siempre se tratan de consistencia".

Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas

"Brian no estaba para iniciar, tenía una molestia en el tobillo. Terminó llegando al partido, pero no quería empeorar la lesión, eran 20 minutos máximos. Con Zendejas también. Era importante que comenzaran a tener ritmo".