América vs Olimpia: Día, hora y lo que necesitan para avanzar a octavos

Tegucigalpa, Honduras.

El duelo de vuelta entre América y Olimpia definirá al club que avanzará a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en una de las series más atractivas de la ronda. El compromiso se disputará el miércoles 11 de febrero a las 7:00 de la noche, en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, escenario donde se conocerá al ganador del pulso entre mexicanos y hondureños. Tras el primer enfrentamiento donde ganó el América por marcador de 1-2, obliga a Olimpia a anotar dos goles en México por el reglamento de goles de visitante, según el formato de la Champions de Concacaf.

En ese sentido, la derrota, el empate e incluso ganar por 0-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, eliminaría a Olimpia en la primera ronda. No obstante, un 1-2 para el león enviaría el partido al alargue. Por otra parte, si Olimpia vence al América anotando tres goles en adelante, el Rey de Copas avanzaría directo a octavos de final de la Champions de Concacaf.

