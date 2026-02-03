Operación Escorpión II deja tres capturados con fuerte cargamento en Choluteca

Choluteca

La acción fue desarrollada este martes en el Punto Fijo La Corteza, municipio de El Triunfo, por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) y con el apoyo de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA).

En el marco de la Operación Escorpión II , funcionarios policiales arrestaron a tres sujetos en posesión de 130 kilogramos de supuesta cocaína, durante un operativo ejecutado en el departamento de Choluteca.

De acuerdo con el informe policial, los detenidos son tres hombres de 36, 39 y 36 años de edad, todos originarios y residentes de El Triunfo, Choluteca, quienes fueron arrestados en flagrancia por suponerlos responsables del delito de tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud pública y del Estado de Honduras.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron 130 kilos de supuesta cocaína, envueltos con cinta adhesiva de color negro, así como dos vehículos que presuntamente eran utilizados para el transporte del estupefaciente.

Entre los automotores incautados se encuentran una camioneta Toyota Tacoma, tipo pick-up, color rojo, y otra Toyota Tacoma, color plateado, en las cuales la droga era trasladada en compartimentos ocultos, según las investigaciones preliminares.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las autoridades indicaron que la incautación se produjo durante un operativo de rutina, cuando los agentes inspeccionaron de manera minuciosa ambos vehículos, detectando la sustancia ilícita escondida en su interior.

Ante el hallazgo, los funcionarios policiales procedieron de inmediato a la detención de los sospechosos, quienes se conducían en los automotores al momento del operativo.

La Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos reafirmó que continuarán ejecutando operaciones estratégicas y permanentes en los puntos fronterizos del país, como parte de las acciones para combatir de manera frontal el narcotráfico y el crimen organizado en la zona sur.

Asimismo, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe colaborando con las autoridades, realizando denuncias de forma confidencial sobre cualquier actividad ilícita que atente contra la seguridad y el bienestar de la población.

Finalmente, se informó que los tres detenidos, junto con la evidencia decomisada, serán remitidos a las autoridades competentes para que se les continúe el debido proceso legal, conforme a lo establecido en la ley.