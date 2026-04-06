Presidente Asfura firma un PCM que establece subsidios a la tarifa eléctrica

Tegucigalpa, Honduras

El anuncio lo realizó el ministro de Comunicación y Estrategia , José Augusto Argueta , quien detalló que el subsidio representa una inversión adicional de 400 millones de lempiras destinados a proteger la economía familiar.

El presidente Nasry Asfura firmó este lunes un PCM que establece subsidios a la tarifa eléctrica para consumidores residenciales y pequeñas y medianas empresas, como medida para reducir el impacto económico del alza internacional de los combustibles.

El funcionario explicó que el incremento en los precios de los carburantes responde a factores del mercado internacional y no a decisiones internas, recordando que Honduras importa el 100% de los combustibles que consume.

Indicó que el precio de la gasolina superior alcanzó los 146 lempiras por galón en 2022, mientras que actualmente el costo máximo es de 134 lempiras en Tegucigalpa y 129 lempiras en San Pedro Sula, como resultado de medidas de contención estatal.

Además del subsidio eléctrico, el Gobierno mantiene acuerdos con el sector transporte para evitar aumentos en tarifas, reducción del consumo de combustible en el aparato estatal y operativos para prevenir abusos en la canasta básica.

En lo que va del año, el Estado ha destinado más de 536 millones de lempiras para absorber hasta el 50 % de los incrementos semanales en los combustibles, evitando que el impacto recaiga directamente en la población.

También se informó que eliminar el impuesto a los combustibles no es viable, ya que el Estado ya asume un costo equivalente a ese tributo, especialmente en el diésel, donde se absorben alrededor de 11 lempiras por galón.

La información fue brindada en conferencia de prensa en Casa Presidencial, con la participación del secretario de Desarrollo Económico, Daniel Fortín, y el director de la Comisión Administradora del Petróleo, Fernando Lobo.