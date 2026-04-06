Presupuesto 2026 y proyectos clave marcan la agenda del Congreso esta semana

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional retoma su actividad esta semana con una agenda cargada, en la que sobresale la discusión del Presupuesto General de la República 2026, junto a una serie de proyectos impulsados por distintas bancadas.

Carlos Ledezma, secretario del Legislativo, confirmó que ya existe notificación sobre el envío del nuevo proyecto presupuestario, aunque sin una fecha exacta. Según indicó, la propuesta podría reflejar una reducción respecto al monto vigente heredado del período anterior.

“El presupuesto será remitido en los próximos días; aún no hay detalles concretos, pero se nos ha adelantado que vendría con ajustes en comparación con el actual”, explicó el funcionario en declaraciones radiales.

Proyectos en fila

Además del tema fiscal, la agenda legislativa incluye iniciativas orientadas a apoyar a gobiernos locales. Entre ellas figuran beneficios para alcaldías de Comayagua, asistencia humanitaria en Cortés y propuestas vinculadas a la gestión municipal en el Distrito Central.

A esto se suman 99 proyectos provenientes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), los cuales deberán ser revisados y ratificados por el pleno del Congreso.