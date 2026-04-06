Presupuesto 2026 y proyectos clave marcan la agenda del Congreso esta semana

El Congreso Nacional retoma su actividad esta semana con una agenda cargada, en la que sobresale la discusión del Presupuesto General de la República 2026, junto a una serie de proyectos impulsados por distintas bancadas.
Carlos Ledezma, secretario del Legislativo, confirmó que ya existe notificación sobre el envío del nuevo proyecto presupuestario, aunque sin una fecha exacta. Según indicó, la propuesta podría reflejar una reducción respecto al monto vigente heredado del período anterior.
“El presupuesto será remitido en los próximos días; aún no hay detalles concretos, pero se nos ha adelantado que vendría con ajustes en comparación con el actual”, explicó el funcionario en declaraciones radiales.
Proyectos en fila
Además del tema fiscal, la agenda legislativa incluye iniciativas orientadas a apoyar a gobiernos locales. Entre ellas figuran beneficios para alcaldías de Comayagua, asistencia humanitaria en Cortés y propuestas vinculadas a la gestión municipal en el Distrito Central.
A esto se suman 99 proyectos provenientes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), los cuales deberán ser revisados y ratificados por el pleno del Congreso.
Juicios políticos sin nuevas solicitudes
En el plano político, Ledezma aseguró que hasta ahora no se han presentado nuevas peticiones de juicio político. La más reciente correspondió a Rebeca Ráquel Obando, ex titular de la Corte Suprema de Justicia, quien dejó el cargo antes de que avanzara el proceso.
No obstante, a nivel interno persisten conversaciones entre diputados sobre posibles acciones contra funcionarios, aunque sin consensos claros, especialmente en sectores del Partido Liberal.
Condición clave: 86 votos
El secretario fue enfático en que cualquier proceso de juicio político deberá cumplir estrictamente con los requisitos legales, en particular alcanzar los 86 votos necesarios en el pleno.
Advirtió que, de no lograrse esa mayoría calificada, las solicitudes no podrán prosperar y tendrían que ser retomadas en una legislatura posterior, en caso de insistir en el proceso.
Convocatoria al pleno
Tomás Zambrano, presidente del Congreso, convocó a los diputados a sesión para este martes 7 de abril, con lo que se reactivan formalmente las discusiones tras el receso de Semana Santa.
En la última sesión, celebrada el 25 de marzo, el Legislativo aprobó la renuncia de Ráquel Obando como presidenta del Poder Judicial, así como la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, marcando el cierre de la actividad antes del feriado.