Congreso Nacional está a la espera del presupuesto reformulado del Ejecutivo

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional se mantiene a la espera de que el Poder Ejecutivo remita, la próxima semana, el proyecto reformulado del Presupuesto General de la República , un documento clave que servirá como hoja de ruta financiera para el ejercicio fiscal 2026 y que permitirá destrabar la operatividad de diversas secretarías de Estado.

Tras cumplirse los primeros 60 días de gestión del nuevo gobierno, la expectativa económica del país se traslada al ámbito legislativo.

El instrumento, que debe ser discutido y aprobado en el Consejo de Ministros, busca ajustar las proyecciones de ingresos y egresos a la realidad económica actual del país.

Según fuentes parlamentarias, esta reformulación responde a la necesidad de “sincerar” las cifras y priorizar proyectos con impacto directo en la ciudadanía, tras el cambio de administración que ha ralentizado algunos procesos.

Eder Mejía, diputado del Congreso Nacional, afirmó que la llegada de este documento es una prioridad que no puede postergarse más allá de la próxima semana.

El parlamentario señaló que el Legislativo está listo para abrir espacios de socialización con las distintas fuerzas políticas y sectores de la sociedad civil, con el objetivo de garantizar un presupuesto equilibrado y transparente.

“Es importante señalar que estamos a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe el presupuesto reformulado al Congreso Nacional, para que podamos socializarlo, discutirlo y aprobarlo”, manifestó Mejía.

El retraso en la entrega del borrador tiene sus raíces en una transición de mando que el legislador calificó como atípica.

La falta de un traspaso de información fluido durante diciembre y enero obligó al equipo económico del actual gobierno a redoblar esfuerzos para diagnosticar el estado de las finanzas públicas antes de presentar una propuesta definitiva.

Mejía recordó que fue a solicitud del presidente de la República que se pidió un compás de espera para realizar estas correcciones. El objetivo es que el presupuesto 2026 esté diseñado “a la medida” de la capacidad de financiamiento del país, evitando el sobreendeudamiento y asegurando respaldo real en los ingresos estatales.

“Se nos pidió dar espacio al Poder Ejecutivo para reformular el presupuesto y ajustarlo a lo que realmente se puede financiar”, agregó Mejía.

La urgencia de su aprobación radica en el freno operativo que enfrentan varias dependencias del Estado. Sin un presupuesto vigente, las secretarías carecen de base legal para realizar contrataciones, ejecutar proyectos de infraestructura o adquirir insumos básicos.