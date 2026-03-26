Presidente Asfura anuncia millonario financiamiento para dinamizar empleo y producción

El presidente de la República, Nasry Asfura, anunció la activación de un financiamiento por 53 millones de euros (alrededor de 1,600 millones de lempiras) por parte del Banco Europeo de Inversiones, destinado a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y promover la economía verde en Honduras.
El anuncio se realizó tras una reunión sostenida con el embajador de la Unión Europea en el país, Gonzalo Fournier Conde, y representantes del organismo financiero europeo.
De acuerdo con las estimaciones del BEI, esta iniciativa podría generar hasta 72 mil empleos, contribuyendo a dinamizar la actividad económica y ampliar oportunidades laborales en distintos sectores productivos.
El acuerdo marca además el retorno del Banco Europeo de Inversiones a Honduras luego de más de 11 años sin operaciones activas, lo que representa una nueva etapa de cooperación internacional y respaldo a la economía nacional.
Uno de los aspectos destacados del financiamiento es su componente concesional, que permitirá al país acceder a recursos en condiciones más favorables. En total, el programa contempla aproximadamente 15 millones de euros bajo este esquema, equivalentes a unos 460 millones de lempiras.
Este componente reducirá la carga financiera de los proyectos y fortalecerá la sostenibilidad de las inversiones dirigidas principalmente a Mipymes y proyectos vinculados a la economía verde.
El presidente Asfura valoró el respaldo internacional y destacó su impacto en el desarrollo económico del país. “Estamos muy agradecidos por la confianza en Honduras. Este tipo de inversiones no solo fortalecen la economía, sino que generan empleo y oportunidades para nuestra gente”, expresó.
Por su parte, el embajador Fournier subrayó que el financiamiento constituye una señal clara de confianza en el país y contribuirá a impulsar el crecimiento económico, atraer inversión y fortalecer el tejido productivo.
El acuerdo forma parte de la estrategia del Gobierno orientada a ampliar el acceso a financiamiento, fortalecer la cooperación internacional y promover un crecimiento económico sostenible con impacto directo en el empleo.