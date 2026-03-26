Presidente Asfura anuncia millonario financiamiento para dinamizar empleo y producción

TEGUCIGALPA

El anuncio se realizó tras una reunión sostenida con el embajador de la Unión Europea en el país, Gonzalo Fournier Conde, y representantes del organismo financiero europeo.

El presidente de la República, Nasry Asfura , anunció la activación de un financiamiento por 53 millones de euros (alrededor de 1,600 millones de lempiras) por parte del Banco Europeo de Inversiones, destinado a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y promover la economía verde en Honduras.

De acuerdo con las estimaciones del BEI, esta iniciativa podría generar hasta 72 mil empleos, contribuyendo a dinamizar la actividad económica y ampliar oportunidades laborales en distintos sectores productivos.

El acuerdo marca además el retorno del Banco Europeo de Inversiones a Honduras luego de más de 11 años sin operaciones activas, lo que representa una nueva etapa de cooperación internacional y respaldo a la economía nacional.

Uno de los aspectos destacados del financiamiento es su componente concesional, que permitirá al país acceder a recursos en condiciones más favorables. En total, el programa contempla aproximadamente 15 millones de euros bajo este esquema, equivalentes a unos 460 millones de lempiras.

Este componente reducirá la carga financiera de los proyectos y fortalecerá la sostenibilidad de las inversiones dirigidas principalmente a Mipymes y proyectos vinculados a la economía verde.

El presidente Asfura valoró el respaldo internacional y destacó su impacto en el desarrollo económico del país. “Estamos muy agradecidos por la confianza en Honduras. Este tipo de inversiones no solo fortalecen la economía, sino que generan empleo y oportunidades para nuestra gente”, expresó.

Por su parte, el embajador Fournier subrayó que el financiamiento constituye una señal clara de confianza en el país y contribuirá a impulsar el crecimiento económico, atraer inversión y fortalecer el tejido productivo.

El acuerdo forma parte de la estrategia del Gobierno orientada a ampliar el acceso a financiamiento, fortalecer la cooperación internacional y promover un crecimiento económico sostenible con impacto directo en el empleo.