Nasry Asfura se reúne con Chiquita Brands para impulsar inversión

Tegucigalpa, Honduras

El encuentro contó con la participación del presidente de la compañía, Carlos López Flores, quien, junto a otros ejecutivos, se presentó ante la nueva administración para dialogar sobre los planes de la empresa en el país.

El presidente Nasry Asfura se reunió este miércoles con directivos de la empresa Chiquita Brands International para abordar oportunidades de inversión y crecimiento en Honduras.

Durante la reunión, los representantes de la transnacional destacaron su presencia histórica en Honduras, donde actualmente operan cerca de 5 mil hectáreas de producción bananera en el Valle de Sula. Esta actividad genera alrededor de 5 mil empleos directos, lo que, según indicaron, representa un aporte significativo a la economía nacional.

Carlos López Flores, presidente de Chiquita Brands International, expresó su satisfacción con el rumbo del gobierno y señaló que existe confianza en los planes impulsados por el presidente Asfura, especialmente en áreas relacionadas con la generación de empleo y el desarrollo productivo.

Asimismo, indicó que la empresa contempla planes de expansión en el país, impulsados por condiciones que consideran favorables para la inversión.

Por su parte, el mandatario reiteró su compromiso de garantizar seguridad jurídica y un entorno propicio para la inversión extranjera, como parte de su estrategia para dinamizar la economía y ampliar las oportunidades laborales.