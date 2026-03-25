Honduras lanza plan humanitario de $75 millones para asistir a 825,000 personas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Red Humanitaria de Honduras, liderada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales y por Naciones Unidas, lanzó este miércoles un nuevo plan de ayuda humanitaria para asistir a 825,000 personas que enfrentan necesidades, para el que se requieren 75 millones de dólares. El Plan de Acción Humanitaria 2026 prioriza la atención en 33 municipios afectados por la violencia, el cambio climático y la migración, dijo el coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, durante la presentación de la iniciativa.

"Es un plan que ha identificado para empezar las necesidades humanitarias remanentes y que todavía hay 1,400,000 personas en el país que necesitan ese apoyo humanitario", subrayó el diplomático, tras precisar que la meta específica de asistencia es de 825,000 ciudadanos. Álvarez destacó que la iniciativa cuenta ya con más del 80% de su financiación, gracias a una donación de Estados Unidos. "Esta vez este plan humanitario ya cuenta con un buen financiamiento (...) por una donación global de Estados Unidos de 2.000 millones de dólares a 18 países prioritarios, entre los cuales se encuentra Honduras", explicó. Esta inyección de recursos, según Álvarez, permitirá una "planificación bien detallada" para ofrecer ayuda en salud, alimentación, vivienda y protección en las zonas más vulnerables. "Somos conscientes de que la ayuda humanitaria no resuelve los problemas, sino que resuelve problemas inmediatos, pero la idea es que esto sea una oportunidad para que nosotros podamos construir institucionalidad en conjunto", enfatizó Álvarez, quien además resaltó que el plan se ejecutará de la mano de las municipalidades. El plan busca reforzar la asistencia estatal en las zonas de Honduras con más "necesidades humanitarias remanentes" para cubrir las carencias previstas en 2026, según la Red Humanitaria de Honduras.



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