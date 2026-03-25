Inician trabajos técnicos para construir bordos en río Danto

La Ceiba, Atlántida

Con la llegada de técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) a la colonia El Edén, se dio un paso crucial para la seguridad de miles de familias en el sector oeste de La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras. El equipo especializado inició las labores de topografía para el diseño y ejecución de un ambicioso proyecto de bordos de protección. Esta obra busca salvaguardar a unas 16 colonias que se encuentran asentadas en las riberas del río Danto, una zona históricamente vulnerable durante la temporada de lluvias. Para las 16 colonias asentadas en las riberas del río Danto, la historia se repite con cada temporada de lluvias: el río crece, las familias pierden sus pertenencias y las autoridades prometen soluciones que nunca llegan a concretarse. Cabe recordar que el gobierno anterior inició trabajos que fueron abandonados por supuesta falta de presupuesto, dejando a la población en total vulnerabilidad.

Gestión comunitaria

El proyecto es el resultado de una labor conjunta entre los líderes locales y las autoridades. Marvin Marcia, presidente de la Mancomunidad de Patronatos del sector oeste, destacó que la llegada de los técnicos es fruto de la incidencia política. "Fueron gestiones que como Mancomunidad de Patronatos hicimos ante el bloque de diputados de Atlántida. Nuestra prioridad es la protección de esta área y de todas las familias que vivimos con el temor de las inundaciones", explicó Marcia.

Por su parte, Daniel López, gestor del proyecto ante el Congreso Nacional, enfatizó que la comunidad se mantendrá vigilante de la calidad de la obra. "Ya estamos en el levantamiento exacto para el proyecto final. El compromiso es que los trabajos continúen hasta perfilar la obra completa. Vamos a exigir que las cosas se hagan bien, porque si no se realiza una estructura técnica de calidad, el río podría causar estragos", advirtió López.

Una deuda pendiente

Esta vez, la dirigencia comunal ha dejado claro que no aceptarán más retrasos ni obras de mala calidad. Los habitantes que pertenecen a la mancomunidad de patronatos, señalaron que la llegada de la SIT es fruto de una fuerte presión, pero que esto es apenas el inicio. Actualmente, cada vez que se presentan fenómenos climáticos, el desbordamiento del río Danto representa una amenaza directa para el patrimonio y la vida de los residentes de estas 16 colonias.