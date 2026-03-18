Con piso de tierra 23% de los hogares de Honduras: "Solo Dios sabe cómo vivimos"

El politólogo y experto en políticas públicas, Esdras López, concuerda que garantizar el acceso a la vivienda en Honduras es una meta pendiente y que va mucho más allá de entregar un techo a las familias.Según López, el primer paso es reconocer el marco legal que respalda este derecho, plasmado en el artículo 178 de la Constitución, que establece que todos los hondureños tienen derecho a una vivienda digna y que el Estado debe ejecutar programas efectivos para garantizarla.“El Estado no solo debe promover recursos internos y externos para facilitar el crédito y la construcción de vivienda, sino también asegurar que estos programas realmente permitan el acceso a quienes viven en condiciones de pobreza extrema”, explicó López.El especialista detalló que el derecho a un nivel de vida adecuado incluye vivienda con servicios básicos, infraestructura, ubicación apropiada y adecuación cultural. Además, expuso que la reglamentación vigente obliga al Estado a actuar de manera inmediata para brindar acceso a viviendas dignas, en línea con compromisos nacionales e internacionales.López alertó que la alta pobreza limita significativamente la efectividad de los programas gubernamentales. “No se trata solo de otorgar crédito, hay que garantizar que las viviendas cumplan condiciones básicas como agua potable, electricidad, pisos de concreto y saneamiento adecuado, solo así se puede hablar de una vivienda realmente digna”, indicó.El experto señaló que el crecimiento desordenado de los asentamientos urbanos genera riesgos adicionales, como hacinamiento, falta de saneamiento y exposición a enfermedades, afectando especialmente a niños con desnutrición y reduciendo el rendimiento escolar.“Mejorar el piso de una vivienda puede disminuir el ausentismo escolar hasta en un 15% y la falta de espacio e iluminación impacta directamente en la calidad de vida y productividad de las familias”, precisó.Para López, el acceso a la vivienda debe considerarse como parte de un esquema integral de desarrollo humano, que incluya educación, salud y seguridad. "Una familia que pierde su casa, su único activo, enfrenta brechas profundas que perpetúan la vulnerabilidad y limitan su desarrollo”, analizó.