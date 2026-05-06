Liga Ascenso Honduras: días y horarios de la vuelta de las semifinales

San Pedro Sula, Honduras.

La emoción de la Liga de Ascenso de Honduras continúa este sábado 9 de mayo con la disputa de las semifinales de vuelta del torneo Clausura 2026, donde cuatro clubes buscarán sellar su boleto a la gran final y mantener vivo el sueño del ascenso a primera división.

La jornada arrancará a las 3:00 de la tarde con el duelo entre Arsenal Sao y Hondupino, será en el estadio Francisco Gaitán de la comunidad de Cantarranas, Francisco Morazán.

Una serie que llega con ventaja mínima para los de Trojes tras imponerse 1-0 en el compromiso de ida disputado en el estadio Raúl Moncada. Arsenal Sao tendrá la obligación de remontar en casa para evitar la eliminación y meterse en la pelea por el título.