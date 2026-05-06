Jonathan Rubio se luce y es pentacampeón en el exterior

Angola.

El Petro Luanda, con el hondureño Jonathan Rubio como protagonista, se proclamo pentacampeón de la primera división de Angola evidenciando que son los dueños totales del torneo africano.

Al campeonato africano le restan cuatro fechas para su desenlace, pero el triunfo de este martes del equipo petrolero por 3-0 sobre el Luanda Sul lo hizo llegar a 63 puntos, cifra inalcanzable para Wiliete Sport (54) y Primero de Agosto (52), sus más cercanos perseguidores.

El sampedrano de 29 años infló las redes en el trascendental juego para los suyos, pero antes el angoleño Vanilson Tita abrió el marcador, luego el catracho con un potente derechazo hizo el 2-0 y puso la lápida Pedro Aparicio.