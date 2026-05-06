Jonathan Rubio se luce y es pentacampeón en el exterior

El Petro Luanda, con el hondureño Jonathan Rubio como protagonista, se proclamo pentacampeón de la primera división de Angola evidenciando que son los dueños totales del torneo africano.
Al campeonato africano le restan cuatro fechas para su desenlace, pero el triunfo de este martes del equipo petrolero por 3-0 sobre el Luanda Sul lo hizo llegar a 63 puntos, cifra inalcanzable para Wiliete Sport (54) y Primero de Agosto (52), sus más cercanos perseguidores.
El sampedrano de 29 años infló las redes en el trascendental juego para los suyos, pero antes el angoleño Vanilson Tita abrió el marcador, luego el catracho con un potente derechazo hizo el 2-0 y puso la lápida Pedro Aparicio.
El Petro Atlético es pentacampeón y de paso logró amarrar su boleto a la próxima Champions League de África, la cual ya jugó Rubio esta misma temporada; sin embargo, no pasaron de la fase de grupos.
Los vigentes campeones ligueros pueden sumar una nueva estrella en la campaña, pues se encuentran en las semifinales de la Copa de Angola y el 27 de mayo se jugarán el boleto a la final contra Wiliete Sport.
LA H
Rubio Toro ha tenido un gran rendimiento y de momento acumula 8 goles y 8 asistencias en todos los torneos de esta temporada. Sus números han hecho que el nuevo cuerpo técnico de la Selección Nacional haya preguntado al club por sus informes.