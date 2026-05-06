Olimpia vs Marathón, EN VIVO, Liga Nacional Honduras, triangulares: Horario y dónde verlo

Tegucigalpa, Honduras,

Este miércoles 6 de mayo arranca la jornada 2 de las triangulares del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, y uno de los duelos más esperados pondrá frente a frente a dos gigantes del balompié catracho: el Club Deportivo Olimpia y el Club Deportivo Marathón, protagonistas de un nuevo capítulo del clásico nacional. El conjunto albo hará su debut en esta fase decisiva con la presión de hacerse fuerte en casa. Atrás quedó una etapa regular marcada por la irregularidad, en la que finalizaron en la tercera posición, dejando dudas pero también margen de mejora. Ahora, bajo la dirección del uruguayo Eduardo Espinel, los merengues apuntan con firmeza a meterse en una nueva final y seguir alimentando su ambición de alcanzar un histórico tricampeonato.

Por su parte, Marathón llega con el ánimo por las nubes. Los verdolagas vienen de imponerse 1-0 ante Real España en el derbi sampedrano, resultado que les permitió sumar sus primeros tres puntos y colocarse como líderes del Grupo A. El equipo dirigido por Pablo Lavallén atraviesa un buen momento y buscará trasladar esa confianza al complicado escenario capitalino. En los enfrentamientos directos durante la fase regular, ambos equipos demostraron paridad total: Marathón ganó 2-1 el 1 de marzo, mientras que Olimpia respondió con idéntico marcador el pasado 22 de abril, dejando todo abierto para este nuevo choque. Para este compromiso, ninguno de los dos clubes presenta bajas por suspensión, por lo que se espera que tanto Espinel como Lavallén mantengan la base de sus recientes alineaciones, apostando por la continuidad en un duelo de alta exigencia.

Aunque Olimpia parte como favorito por su fortaleza en casa y su peso histórico en instancias decisivas, el buen momento del “Monstruo Verde” no puede pasarse por alto. Marathón intentará dar el golpe en Tegucigalpa y confirmar que está listo para competir por el título. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa a partir de las 8:15 de la noche.

ESTO DEBES SABER DEL OLIMPIA VS MARATHÓN: