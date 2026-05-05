Espinel, el rey del banquillo: gana en Premio DIEZ tras un año perfecto

Tegucigalpa, Honduras.

Eduardo Espinel, técnico uruguayo del Olimpia, ganó el Premio DIEZ al 'Mejor Técnico de la Liga Nacional de Honduras' del año 2025, que le fue entregado el día de la gala y que lo peleaba con Jeaustin Campos, Pablo Lavallén y Raúl Cáceres.

El timonel charrúa de los merengues se mostró muy conmovido por el detalle que el primer periódico de deportes de Honduras le otorgó a su enorme labor en el banquillo de los albos.

"Agradecer a diario DIEZ por la motivación que le da a todos los deportistas que todos los días se levantan día a día para ser mejor, atrás de un entrenador hay mucha gente y este premio se lo dedico a todo Olimpia; al cuerpo técnico, los médicos, utileros, todos los que trabajan en el CAR día a día desde las 6:00 de la mañana", dijo en su discurso.