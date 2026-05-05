"Le gustaba aparentar": ¿Quién era Fernando Sarmiento? el hombre hallado ensabanado en la CA-5

Fernando Elías Sarmiento Rauda, de 31 años, era originario de Quimistán, Santa Bárbara. Su nombre había sido vinculado a diversos señalamientos, entre ellos presuntas deudas, estafas y robos, por lo cual, lo perseguían.
El cuerpo de Sarmiento fue encontrado sin vida en una cuneta de aguas lluvias, a un costado de la carretera CA-5, en la salida hacia el norte, a la altura del kilómetro 9. El hallazgo se produjo cuando yacía envuelto en tres cobijas, lo que generó alarma entre las personas que transitaban por la zona.
Sobre su situación, Sarmiento ha sido mencionado en diversas denuncias relacionadas con supuestas estafas y deudas que no habrían sido saldadas. No obstante, hasta el momento, dichas versiones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades competentes.
El hallazgo ocurrió el lunes 4 de mayo, aproximadamente a las 11:10 de la mañana. Por otra parte, en redes sociales ya circulaban señalamientos en su contra desde el pasado 18 de abril, cuando comenzaron a difundirse distintas denuncias relacionadas con su caso.
Aproximadamente dos semanas después de que comenzaran a difundirse los señalamientos en su contra, Sarmiento fue asesinado, en un hecho que aún está bajo investigación.
Sobre los señalamientos en su contra, versiones no oficiales indican que el hombre habría tenido antecedentes relacionados con presuntas estafas e incluso que en el pasado habría estado en prisión por ese tipo de delitos.
Además, algunas denuncias difundidas lo señalan de supuestamente apropiarse de vehículos, cadenas y teléfonos celulares: "Le gustaba aparentar en las calles lo que no podía costear".
Según testimonios de presuntas personas afectadas, también se le atribuyen otros señalamientos, como haberse retirado de un hotel sin cubrir la cuenta. De igual forma, en redes sociales lo han acusado de supuestamente persuadir a que novias sacaran celulares al crédito para luego no pagar.
“Debe cantidades millonarias a un sinfín de personas, no caigan en hacer tratos con este delincuente”, señalan algunas publicaciones en redes sociales.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la existencia de antecedentes ni los señalamientos que circulan en su contra. El caso continúa en proceso de investigación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo su muerte.