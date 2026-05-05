Congreso retoma audiencias públicas para aspirantes al TJE

El Congreso Nacional retoma este martes 5 de mayo el proceso de audiencias públicas para los 14 aspirantes que buscan ocupar las vacantes en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), luego de que todos los postulantes superaran los filtros de confianza establecidos.
Esta etapa es clave para evaluar las competencias jurídicas y el compromiso ético de quienes aspiran a impartir justicia en materia electoral en los próximos comicios.
La reactivación de las comparecencias ocurre tras la confirmación de la Comisión Especial de que los candidatos aprobaron las pruebas psicométricas y toxicológicas aplicadas durante la semana previa.
Estos exámenes, orientados a garantizar la idoneidad mental y la solvencia moral de los aspirantes, permiten avanzar hacia la fase de entrevistas presenciales, donde cada profesional deberá presentar su plan de trabajo y responder a las preguntas de los diputados.
La jornada de este martes inicia a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta horas de la tarde, bajo un orden cronológico definido para asegurar la transparencia del proceso. Durante las entrevistas, los miembros de la Comisión evaluarán la formación académica, la experiencia en derecho y la capacidad de análisis sobre la legislación electoral vigente.
Cada comparecencia tendrá una duración aproximada de 40 minutos y será transmitida públicamente, permitiendo el seguimiento de la sociedad civil y los medios de comunicación.
El cronograma continuará hasta el miércoles 6 de mayo, cuando se desarrollen las últimas entrevistas. Una vez finalizadas las audiencias, la Comisión Especial realizará la evaluación de los puntajes y remitirá la nómina de candidatos seleccionados a la Junta Directiva del Congreso Nacional, que posteriormente someterá los nombramientos a votación en el pleno.
Listado de los 14 profesionales que comparecerán a las audiencias públicas
Para este martes, el cronograma de audiencias incluye a los siguientes aspirantes: a las 9:00, Claudia Lizeth Aguilera Granera; 9:40, Idulio Melquiades Alonzo Medina; 10:20, Sobeyda Judith Andino Álvarez; 11:00, Edson Javier Argueta Palma; y 11:40, Félix Antonio Ávila Ortiz.
La jornada continúa a la 1:00 de la tarde con Álvaro Josué Bardales Gómez; 1:40, Juan Carlos Berganza Godoy; 2:20, Olimpia Astrid Bustillo Vijil; 3:00, Carlos Roberto Cálix Hernández; 3:40, Eva Fabiola Castro Márquez; 4:00, Iris Gisselle Claros Urbina; 4:40, Landon Arnold Gough Ducker; 5:20, Karen Yohana Guandique Estrada; y 6:00, Arístides Mejía Carranza.