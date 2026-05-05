Congreso retoma audiencias públicas para aspirantes al TJE

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional retoma este martes 5 de mayo el proceso de audiencias públicas para los 14 aspirantes que buscan ocupar las vacantes en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), luego de que todos los postulantes superaran los filtros de confianza establecidos.

Esta etapa es clave para evaluar las competencias jurídicas y el compromiso ético de quienes aspiran a impartir justicia en materia electoral en los próximos comicios.

La reactivación de las comparecencias ocurre tras la confirmación de la Comisión Especial de que los candidatos aprobaron las pruebas psicométricas y toxicológicas aplicadas durante la semana previa.

Estos exámenes, orientados a garantizar la idoneidad mental y la solvencia moral de los aspirantes, permiten avanzar hacia la fase de entrevistas presenciales, donde cada profesional deberá presentar su plan de trabajo y responder a las preguntas de los diputados.