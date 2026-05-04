Filtro final define aspirantes al TJE y CNE en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión Especial de Selección se encuentra a la espera de los resultados de las pruebas psicométricas y toxicológicas aplicadas a los 28 autopostulantes que aspiran a magistraturas en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Estos resultados actuarán como un filtro determinante este mismo lunes, ya que cualquier perfil que no supere los estándares de confianza o que no haya autorizado las evaluaciones quedará automáticamente fuera de la contienda antes de iniciar la etapa de entrevistas. ​La revisión de estos informes de confianza es un paso ineludible para garantizar la integridad de quienes impartirán justicia electoral.

Una vez que los resultados ingresen a la Secretaría del Congreso Nacional, la comisión se reunirán de emergencia para depurar el listado y notificar quiénes están aptos para las audiencias públicas programadas para mañana. Este mecanismo busca asegurar que solo los perfiles más idóneos y con solvencia moral comprobada lleguen a la etapa de deliberación parlamentaria. ​"Depende de los resultados, pues también tendremos que hablar con las personas según las pruebas como salgan", explicó Fernando Castro, miembro de la Comisión Especial de Selección.

Detalles del cronograma

​De acuerdo con el cronograma oficial, las audiencias públicas para el TJE se retomarán este martes y miércoles. El cronograma detalla que las entrevistas iniciarán el martes 5 de mayo a las 9:00 AM con la participación de aspirantes como Claudia Lizeth Aguilera y concluirán el miércoles 6 de mayo con la última comparecencia programada para las 6:40 PM, a cargo de Vilma Clementina Zúñiga. Una vez cerradas estas sesiones, la Comisión procederá a realizar una valoración integral que unifique los puntajes de las hojas de vida con el desempeño en las entrevistas. ​En cuanto al Consejo Nacional Electoral (CNE), las audiencias ya finalizaron y la Comisión ya cuenta con las hojas de evaluación de cada miembro, donde se ha puntuado la respuesta y el perfil profesional de los candidatos. Sin embargo, no habrá un envío parcial de nombres; la decisión de la comisión es realizar un solo filtro final para ambas instituciones y entregar un paquete consolidado a la Junta Directiva del Congreso Nacional para su posterior sometimiento al pleno de diputados.​"Al final vamos a hacer una sola valorización CNE y TJE al mismo tiempo", afirmó Castro.

Así avanza selección de magistrados del TJE y CNE

​El número de ciudadanos que integrarán la nómina final se mantiene inamovible en 18 nombres.