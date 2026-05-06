Futbolista sorprende con confesión sobre su ex: "Inició una relación con mi tío"

Nuevo escándalo. El nombre del jugador tico Derrikson Quirós, vuelve a estar en el foco de los reflectores tras un nuevo comunicado donde sorprende con confesión.
Hace unas semanas, el futbolista se hizo viral al pedirle matrimonio a su novia en el juego en que Xelajú MC derrotó 4-2 a Marquense en el estadio Mario Camposeco.
Sin embargo, volvió a viralizarse, ya que solo tres días después confirmó que el compromiso había terminado.
"Sí, es cierto que mi relación (compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez", comentó Quirós en un mensaje publicado en una historia de Instagram.
Y añadió: “No voy a hablar mal de nadie ni voy a entrar en detalles sobre nuestra ruptura, porque en su momento sí fue una relación muy importante para mí".
Ahora, luego de ese viral momento y después de romper su compromiso, el jugador vuelve a estar en el ojo del huracán e hizo una sorpresiva confesión sobre otra de sus parejas.
El tico ha estado ausente con el Xelajú desde hace casi un mes, por lo que tuvo salir a lanzar un comunicado explicado el por qué no ha regresado a Guatemala.
El futbolista relata que todo se debe a motivos extradeportivos en el que incluye la historia con otra joven.
"No busco generar lástima ni conflicto. Lo que quiero es compartir con transparencia la situación que estoy viviendo. Hace cuatro años mantuve una relación con una joven. Después de eso, no volví a tener contacto con ella", comienza en su comunicado.
Y sorprendió con su confesión: "Meses más tarde, la joven inició una relación sentimental con mi tío. Lamentablemente, hace unos meses mi tío fue detenido y quedó privado de libertad. Fue entonces cuando, para mi sorpresa, la joven aseguró que yo era el padre de un menor".
"Por esta razón, estoy buscando realizarme una prueba de paternidad para aclarar la situación y continuar con el proceso como dicta la ley, de manera responsable y respetuosa", relata.
Por ende explica que "aún no he podido reunir la totalidad del dinero correspondiente a la pensión alimentaria de la que fui notificado. Estoy haciendo todo lo posible para cumplir con esta obligación en el menor tiempo posible".
Es por ello que el jugador aclara a que su ausencia con el Xelajú se debe meramente a problemas personales: "Deseo desmentir categóricamente que mi situación esté relacionada con actividades nocturnas o conductas que atenten contra mi carrera profesional. Mi compromiso con el fútbol y con el Club Xelajú sigue siendo absoluto".
Y es claro: "Estoy en proceso de buscar asesoría legal para atender este caso de la mejor manera y garantizar que todo se resuelva conforme a la ley y con el respeto que merece cada parte involucrada. Agradezco la comprensión y el apoyo de quienes confían en mi trabajo y mi trayectoria".
Este es el comunicado oficial de Derrickson Quirós para explicar la ausencia que tiene con el Xelajú.
El jugador salió desde el 7 de abril de Guatemala y se debía incorporar al equipo el 12, pero ha casi un mes, no ha podido regresar al equipo.
Es por ello que el jugador lanzó un comunicado, para explicar su ausencia. Además, desde La Nación de Costa Rica también aclaran que "en este caso, se trata de una mujer diferente de la cual afirma que le está pidiendo la pensión".