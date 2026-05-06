ICE arresta a los padres de seis jóvenes latinas en Texas

Texas, Estados Unidos

Los padres de seis hijas latinas fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) el sábado 2 de mayo de 2026 en el área de Riverside, en Austin, Texas, en un operativo que dejó a la familia en situación de separación inmediata.

El primer detenido fue César Cortez, quien fue interceptado en una gasolinera tras una presunta infracción de tránsito, lo que dio inicio al procedimiento que posteriormente derivó en el resto de las acciones.

Minutos después, su esposa, Cindy Landero, fue arrestada por agentes de ICE frente al complejo de apartamentos donde residía la familia, generando momentos de tensión entre los presentes.

Durante la intervención, la hija de la pareja, identificada como Cindy Landero, relató que fue esposada de forma temporal cuando intentó acercarse a su madre en medio del operativo.

La familia está conformada por seis hijas con edades entre los 9 y los 22 años. Ante la ausencia de ambos padres, la hija mayor asumió la responsabilidad del cuidado de sus cinco hermanas menores.

La situación se ha complicado por el estado de salud de César Cortez, quien padece prediabetes y presión arterial alta, y cuyos familiares aseguran que no habría tenido acceso a sus medicamentos en el centro de detención.

Ante el panorama, la familia ha iniciado campañas de recaudación de fondos en plataformas digitales para cubrir gastos legales y necesidades básicas de las menores.

El mismo día en que una de las hijas celebraba sus 16 años, la festividad fue suspendida y la familia optó por reunirse de forma privada en un parque local para enfrentar la situación.