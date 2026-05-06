Toma en el CTHA continúa pese a presiones de Educación

Los estudiantes del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) mantuvieron este miércoles la toma de las instalaciones por tercer día consecutivo, en protesta por la suspensión del director Nicolás Ochoa, pese a presuntas presiones de las autoridades de Educación.
La movilización estudiantil inició el lunes 4 de mayo, en exigencia de la restitución del director Ochoa, quien fue separado de su cargo debido a una investigación por supuestos cobros irregulares, situación que ha generado tensión dentro de la comunidad educativa.
El conflicto se ha intensificado en medio de los señalamientos de estudiantes, docentes y padres de familia, quienes cuestionan la decisión de la Dirección Departamental de Educación de Cortés de apartar a Ochoa mientras avanzan las averiguaciones.
Christopher, un estudiante de décimo grado, aseguró que hasta el momento no han recibido una respuesta clara por parte de las autoridades educativas, a pesar de la presencia de una comisión enviada por la Secretaría de Educación.
“No nos han dicho absolutamente nada, todavía. Ayer llegó una comisión de la departamental, intentaron dialogar con nosotros para que los dejáramos entrar, pero no los dejamos”, relató el estudiante.
Hernández denunció que estas personas los habrían advertido con acciones legales si no les permitían el ingreso a las instalaciones, situación que los estudiantes interpretaron como una amenaza.
“Nos dijeron que si no abríamos el portón nos iban a llevar a la fiscalía, prácticamente nos amenazaron, porque nosotros somos menores de edad y no pueden actuar así”, expresó.
El estudiante también contó que uno de sus compañeros estaba grabando lo que ocurría, por motivos de seguridad, y que los representantes de la departamental habrían intentado impedirlo, mientras que ellos estaban haciendo lo mismo.
En cuanto a sus demandas, los jóvenes insisten en que el proceso de separación del director debe ser transparente y con documentación que respalde las decisiones tomadas por las autoridades educativas.
Por su parte, la ministra de Educación, Ivette Argueta, quien visitó San Pedro Sula este miércoles, reafirmó que el director solo está separado temporalmente del cargo para asegurar la transparencia de la investigación, que habría surgido luego de recibir denuncias.
En tanto, Ochoa manifestó que detrás de las acusaciones y la investigación existirían intereses externos orientados a entregar la dirección del centro educativo a otra persona, debido al prestigio de la institución.
Además, señaló que estas acciones podrían estar influenciadas por allegados al director departamental, como represalia por el reciente despido de la subdirectora del Técnico Alemán.
Mientras tanto, los estudiantes reiteraron que mantendrán la toma de manera pacífica hasta recibir una respuesta concreta a sus exigencias, asegurando que no abandonarán las instalaciones hasta que consideren que sus derechos han sido atendidos.