Toma en el CTHA continúa pese a presiones de Educación

San Pedro Sula, Honduras.

Los estudiantes del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) mantuvieron este miércoles la toma de las instalaciones por tercer día consecutivo, en protesta por la suspensión del director Nicolás Ochoa, pese a presuntas presiones de las autoridades de Educación.

La movilización estudiantil inició el lunes 4 de mayo, en exigencia de la restitución del director Ochoa, quien fue separado de su cargo debido a una investigación por supuestos cobros irregulares, situación que ha generado tensión dentro de la comunidad educativa.

El conflicto se ha intensificado en medio de los señalamientos de estudiantes, docentes y padres de familia, quienes cuestionan la decisión de la Dirección Departamental de Educación de Cortés de apartar a Ochoa mientras avanzan las averiguaciones.

Christopher, un estudiante de décimo grado, aseguró que hasta el momento no han recibido una respuesta clara por parte de las autoridades educativas, a pesar de la presencia de una comisión enviada por la Secretaría de Educación.

“No nos han dicho absolutamente nada, todavía. Ayer llegó una comisión de la departamental, intentaron dialogar con nosotros para que los dejáramos entrar, pero no los dejamos”, relató el estudiante.