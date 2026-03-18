  1. Inicio
  2. · Honduras

Amhon llama a municipios a prevenir ante ingreso de lluvias

Esto ante la llegada de un frente frío al territorio hondureño y la consecuente declaratoria de alerta verde

Amhon llama a municipios a prevenir ante ingreso de lluvias

El ingreso de un frente frío activó alerta verde en varias regiones del país.

Tegucigalpa.

La Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) hizo un llamado a las autoridades locales y a la población a reforzar las medidas preventivas para reducir posibles impactos.

Esto ante la llegada de un frente frío al territorio hondureño y la consecuente declaratoria de alerta verde.

Estos son los departamentos en alerta verde por frente frío en Honduras

La advertencia, emitida previamente por la Comisión Permanente de Contingencias, comprende los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro, zonas donde se prevé incremento de lluvias, descenso en las temperaturas y condiciones marítimas inestables en el Caribe, lo que podría generar situaciones de riesgo en sectores vulnerables.

Frente a este escenario, la Amhon instó a los gobiernos municipales a poner en funcionamiento los mecanismos locales de respuesta, incluyendo la activación de los Comités de Emergencia Municipal y el trabajo coordinado con los Comités de Emergencia Local, con el propósito de anticiparse a posibles incidentes y atenderlos de forma oportuna.

Honduras pretenden declarar terroristas a MS-13 y pandilla 18

Entre las medidas sugeridas figura la vigilancia constante de comunidades cercanas a ríos, quebradas o zonas propensas a inundaciones, así como la ejecución de labores de mantenimiento en sistemas de drenaje y alcantarillado para disminuir riesgos.

También se recomendó identificar lugares seguros que puedan ser utilizados como albergues temporales y fortalecer la articulación con instituciones vinculadas a la atención de emergencias.

La organización municipal subrayó además la importancia de informar a la población mediante canales oficiales, evitando la difusión de versiones no verificadas que puedan generar confusión o alarma innecesaria.

En este contexto, el presidente de la Amhon, Juan Carlos Molina, destacó que el acompañamiento a los municipios es clave para fortalecer la gestión del riesgo y promover una cultura de prevención, con el objetivo de proteger la vida y los bienes de la población ante los efectos del fenómeno climático.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias