Amhon llama a municipios a prevenir ante ingreso de lluvias

Tegucigalpa.

La Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) hizo un llamado a las autoridades locales y a la población a reforzar las medidas preventivas para reducir posibles impactos. Esto ante la llegada de un frente frío al territorio hondureño y la consecuente declaratoria de alerta verde.

La advertencia, emitida previamente por la Comisión Permanente de Contingencias, comprende los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro, zonas donde se prevé incremento de lluvias, descenso en las temperaturas y condiciones marítimas inestables en el Caribe, lo que podría generar situaciones de riesgo en sectores vulnerables. Frente a este escenario, la Amhon instó a los gobiernos municipales a poner en funcionamiento los mecanismos locales de respuesta, incluyendo la activación de los Comités de Emergencia Municipal y el trabajo coordinado con los Comités de Emergencia Local, con el propósito de anticiparse a posibles incidentes y atenderlos de forma oportuna.