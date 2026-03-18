Amhon llama a municipios a prevenir ante ingreso de lluvias

La Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) hizo un llamado a las autoridades locales y a la población a reforzar las medidas preventivas para reducir posibles impactos.
Esto ante la llegada de un frente frío al territorio hondureño y la consecuente declaratoria de alerta verde.
La advertencia, emitida previamente por la Comisión Permanente de Contingencias, comprende los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro, zonas donde se prevé incremento de lluvias, descenso en las temperaturas y condiciones marítimas inestables en el Caribe, lo que podría generar situaciones de riesgo en sectores vulnerables.
Frente a este escenario, la Amhon instó a los gobiernos municipales a poner en funcionamiento los mecanismos locales de respuesta, incluyendo la activación de los Comités de Emergencia Municipal y el trabajo coordinado con los Comités de Emergencia Local, con el propósito de anticiparse a posibles incidentes y atenderlos de forma oportuna.
Entre las medidas sugeridas figura la vigilancia constante de comunidades cercanas a ríos, quebradas o zonas propensas a inundaciones, así como la ejecución de labores de mantenimiento en sistemas de drenaje y alcantarillado para disminuir riesgos.
También se recomendó identificar lugares seguros que puedan ser utilizados como albergues temporales y fortalecer la articulación con instituciones vinculadas a la atención de emergencias.
La organización municipal subrayó además la importancia de informar a la población mediante canales oficiales, evitando la difusión de versiones no verificadas que puedan generar confusión o alarma innecesaria.
En este contexto, el presidente de la Amhon, Juan Carlos Molina, destacó que el acompañamiento a los municipios es clave para fortalecer la gestión del riesgo y promover una cultura de prevención, con el objetivo de proteger la vida y los bienes de la población ante los efectos del fenómeno climático.