¿Cuáles son los departamentos en alerta verde y cuánto tiempo durará el frente frío en Honduras?

Tegucigalpa

El ingreso de un frente frío al territorio nacional generará abundante nubosidad, descenso de temperaturas y lluvias en varias regiones del país, informó este martes la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Ante estas condiciones, las autoridades declararon alerta verde para los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro por un período de 48 horas, debido a las precipitaciones, vientos frescos y oleaje moderado en el Caribe.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el frente frío ingresó por el noroccidente la mañana de este miércoles y se desplazará lentamente por la costa del Caribe.

"Este sistema frontal producirá un aumento de la nubosidad, vientos frescos del norte y noreste, alteración del oleaje de 2 a 4 pies el miércoles y de 3 a 5 pies el jueves, descenso de la temperatura ambiente y lluvias y chubascos intermitentes, de moderados a fuertes, en las regiones noroccidental y norte", detalla el comunicado.

Por su parte, en "las regiones central, oriental y el resto del occidente, se espera cielo de medio nublado a nublado, con lluvias y lloviznas débiles dispersas y disminución de la temperatura ambiente".

También advierten que estas "lluvias podrían provocar inundaciones urbanas en la región norte y elevar los niveles de los ríos y quebradas que desembocan en el mar Caribe".

En el resto del país, se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado, con lluvias débiles y descenso de la temperatura. Asimismo, en las regiones del sur y suroccidente se prevén rachas de viento que podrían alcanzar entre los 20 y 40 kilómetros por hora.

Copeco recomendó a la población tomar medidas de prevención, mantenerse informada por los canales oficiales y extremar precauciones en zonas vulnerables, ante posibles inundaciones o deslizamientos provocados por las lluvias.