Foro en Honduras busca atraer $10,000 millones para energía regional

Tegucigalpa, Honduras

Greg Huger, director ejecutivo de HUGE, afirmó a EFE que la colaboración entre los sectores público y privado es clave para alcanzar la integración energética en la región. “Ni el sector privado, ni el sector público, ni los aliados internacionales pueden lograrlo por sí solos. Por eso impulsamos esta iniciativa desde principios de 2024, para fomentar la cooperación entre sectores y países”, indicó durante el Foro de Integración Energética.

El Think HUGE Business and Investment Council, una iniciativa que articula esfuerzos entre Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras, celebró este martes un foro en Tegucigalpa con el objetivo de impulsar una agenda de integración energética regional que busca movilizar 10,000 millones de dólares en inversiones y fortalecer la generación de empleo.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien participó como orador principal, anunció que enviará un paquete de reformas al Congreso Nacional para permitir que las empresas privadas puedan “generar, negociar y vender” energía entre sí.

El Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) enfrenta “inconvenientes legales y administrativos” que limitan su uso eficiente y la firma de contratos a largo plazo, señaló Huger. El ejecutivo detalló que HUGE ha movilizado 8,000 millones de dólares en la región y generado 250,000 empleos en los últimos cinco años.

Asimismo, destacó que existe voluntad política entre los gobiernos de los países participantes, con el respaldo de Estados Unidos, para superar estos obstáculos y ampliar el alcance del SIEPAC. La meta para el próximo año es elevar las inversiones de 8,000 a 10,000 millones de dólares.

Por su parte, Juan José Daboub, presidente de HUGE, advirtió que las empresas interesadas en trasladar operaciones a la región bajo el modelo de nearshoring requieren al menos 3,000 megavatios adicionales de capacidad eléctrica. “La capacidad de la región para atraer inversión a largo plazo depende cada vez más del desempeño y la confiabilidad de sus sistemas energéticos”, enfatizó.

Camilo Atala, presidente del Grupo Banco Ficohsa, señaló a EFE que es fundamental fortalecer la cooperación entre el sector público y privado para mejorar la infraestructura energética regional.

Atala indicó que, aunque el marco legal vigente ofrece condiciones para la inversión, es necesario aprovechar la disposición del Estado para completar la “última milla” de financiamiento que requieren los proyectos energéticos. Además, subrayó que actualizar las leyes y regulaciones del sector es clave para garantizar el suministro energético.

El empresario aseguró que el Gobierno de Honduras está dispuesto a realizar los cambios necesarios para incentivar un mayor flujo de inversión en energía.

El foro también abordó el aumento de la demanda energética impulsado por tendencias como el friendshoring, la manufactura avanzada, los servicios digitales y las industrias intensivas en datos. En ese contexto, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación regional, mejorar el clima de inversión y alinear la planificación energética con el crecimiento industrial.

Entre los principales desafíos identificados figuran la incertidumbre regulatoria, la débil coordinación transfronteriza y las limitaciones en la planificación energética, factores que continúan frenando la inversión y la eficiencia del sistema.

Como propuestas, se planteó fortalecer el Mercado Eléctrico Regional (MER), avanzar hacia una hoja de ruta conjunta que responda a la demanda industrial y digital, y reforzar la estabilidad regulatoria para aumentar la confianza de los inversionistas.