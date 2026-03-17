Asfura pide investigar vencimiento de medicinas que cuestan L40 millones

Tegucigalpa, Honduras

Según las actuales autoridades, los fármacos corresponden a adquisiciones realizadas durante el gobierno anterior y permanecían almacenados en el centro logístico nacional, pese a la constante demanda de medicinas en hospitales y centros de salud.

El presidente de la República , Nasry Asfura, reaccionó este martes tras conocerse la pérdida de aproximadamente 40 millones de lempiras en medicamentos vencidos, un hallazgo que ha generado cuestionamientos sobre la gestión sanitaria en el país.

El funcionario detalló que no tenían la capacidad logística para distribuirlos, ya que los camiones estaban en mal estado y los conductores habían sido jubilados o se encontraban pensionados.

El pasado 12 de marzo, Eduardo Midence, viceministro de Salud, informó que encontraron almacenada una gran cantidad de medicamentos vencidos, valorados en unos 40 millones de lempiras.

Consultado sobre cómo el Estado enfrentará este perjuicio económico, el mandatario fue enfático en señalar que deberán intervenir los entes contralores. “No es posible que, necesitando medicinas, no se distribuyan y, peor aún, que las estemos perdiendo por vencimiento”, expresó.

“Sí, encontramos un almacén lleno de medicamentos, pero muchos de estos medicamentos vencidos y sin la capacidad logística para distribuirlos. Quiere decir esto que nos tocó retomar toda esa flota de camiones que tenemos; son ocho camiones con los que cuenta el almacén central, camiones que estaban en mal estado, conductores que estaban jubilados, pensionados, otros incapacitados”, mencionó Midence.

En temas relacionados con la salud de la población hondureña, el presidente Asfura explicó que “la próxima semana empezamos a operar la mora quirúrgica a nivel nacional, de todo tipo, en todas las clínicas y hospitales”.

“El día lunes estaremos firmando con el Banco de Occidente y, una vez que firmemos el fideicomiso, empiezan la próxima semana las operaciones para reducir la mora quirúrgica y, por ende, también iniciará la distribución de medicamentos, con dispensación lo más cerca de sus casas”.

Detalló que en todos los departamentos se realizarán distintos tipos de cirugías en hospitales y clínicas a nivel nacional.

Asimismo, el presidente Nasry Asfura se refirió a la emergencia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS): “Creo que ya llegó a mi oficina la petición de la Junta Directiva del Seguro Social para declarar emergencia”.

“La vamos a mandar al Congreso Nacional y pedirle a todos los diputados que nos den la oportunidad. Así como en Salud me apoyaron con esa emergencia, que me apoyen con el Seguro Social; desde ahora se los pido: apóyenme. No los voy a defraudar a ninguno de ustedes, diputados de ningún partido”, recalcó.

“No voy a defraudar al pueblo hondureño, denme la oportunidad. Vamos también a darle soluciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social”, concluyó el presidente la tarde del lunes.