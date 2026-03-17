Congreso Nacional solicitará nueva opinión a la CSJ para avanzar con Ley de Empleo Parcial

Tegucigalpa.

La medida del Legislativo surge luego de que la Gerencia Legal analizara si era viable utilizar un dictamen emitido en 2022 sobre una iniciativa similar.

El Congreso Nacional de Honduras solicitará una nueva opinión jurídica a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para proceder con la reforma que daría vida a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial .

Al tratarse de una modificación de esta naturaleza, la Constitución de la República exige que el máximo tribunal de justicia se pronuncie sobre la viabilidad de los cambios propuestos.

​El proceso busca reformar el artículo 328 del Código de Trabajo, el cual regula las jornadas laborales en el país.

No obstante, para garantizar el blindaje constitucional de la nueva normativa, se optó por realizar una consulta formal y actualizada al Poder Judicial.

​“Se va a solicitar una nueva opinión legal a la Corte Suprema de Justicia; tenemos que cumplir con ese requisito que establece el artículo 219 de la Constitución de la República”, confirmó el diputado y presidente de la comisión dictaminadora, Alberto Cruz.

​El parlamentario explicó que esta determinación busca que la ley no solo sea aplicable a la realidad del mercado laboral hondureño, sino que también nazca sin vicios de inconstitucionalidad.

La normativa debe alinearse tanto con la Carta Magna como con el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

​Según el cronograma legislativo, se espera que este mismo martes se defina el plazo oficial que se le otorgará a los magistrados para evacuar la consulta.

Preliminarmente, se maneja que el Poder Judicial podría disponer de un periodo de dos semanas para entregar sus valoraciones legales.

​“Eso se va a decidir el día de hoy, pero pueden ser unos 10 días hábiles que pueda tener la Corte Suprema de Justicia para dar una opinión legal respecto a si procede o no la reforma”, detalló el congresista.

​La consulta se centrará específicamente en la legalidad de permitir contratos por jornadas parciales entre trabajadores y patronos, una figura que actualmente carece de un marco jurídico claro tras la derogación de la Ley de Empleo por Hora hace cuatro años.

​Este nuevo trámite legal pone en duda si la ley podrá ser ratificada antes del inicio de las vacaciones de verano.

Aunque existía la intención de aprobarla con celeridad para beneficiar al sector turismo, el cumplimiento de los términos constitucionales es ahora la prioridad de la comisión.

​“Podría estar para antes de Semana Santa, habría que ver si salimos con los tiempos; de lo contrario, tendría que ser después del feriado”, admitió el presidente de la comisión de dictamen.

​Con esta determinación, el proyecto de Ley de Empleo Parcial entra en una fase de espera técnica, supeditada a la celeridad con la que el pleno de la Corte Suprema de Justicia responda a la solicitud del Congreso Nacional para reordenar el mercado laboral en Honduras.