Hasta la próxima semana el Congreso discutirá el Presupuesto General

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional se prepara para recibir y discutir el proyecto del Presupuesto General de la República 2026, una herramienta que el actual gobierno califica como urgente para reorganizar las finanzas públicas tras la transición de mando. De acuerdo con proyecciones de la comisión de presupuesto del Legislativo, el documento será analizado esta semana en Consejo de Ministros en Casa Presidencial. Una vez alcanzado el consenso entre las distintas secretarías de Estado, el proyecto será remitido al Congreso para iniciar su proceso de socialización y posterior aprobación. Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la reducción del gasto corriente.

Recorte de 39 mil millones de lempiras

El plan contempla un recorte superior a los 39 mil millones de lempiras, derivado de una reestructuración administrativa orientada a eliminar duplicidades en varias instituciones del Estado. “Lo que nos alegra es que la información que tenemos es que hay una reducción de más de 39 mil millones de lempiras producto del recorte que ha estado haciendo Papi a la Orden de algunas instituciones que tenían doble y hasta triple función”, manifestó Kilvett Bertrand, diputado y secretario de la comisión de presupuesto. El parlamentario explicó que este ahorro permitirá liberar recursos para áreas prioritarias como salud, educación y seguridad. También señaló que el recorte responde a la depuración de planillas de personal que no cumplían funciones específicas dentro de la administración pública. En cuanto al ambiente político, Bertrand descartó la aprobación del presupuesto mediante procedimientos acelerados. Aseguró que se priorizará el diálogo con las distintas fuerzas políticas. “Con nosotros no existen los madrugones, con nosotros existen los diálogos; ya hemos dialogado con la bancada del Partido Liberal y está la mejor intención que nos han expresado ellos de poder apoyar”, afirmó el congresista. El proyecto también incluye un componente de descentralización. Según lo planteado, se busca otorgar mayor autonomía y recursos a las alcaldías municipales, con el fin de que puedan atender necesidades inmediatas sin depender directamente del gobierno central.

Nuevo presupuesto, más inversión